Continua l'appuntamento con Un posto al sole, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:45 su Rai 3. Le anticipazioni relative alla settimana di programmazione che va dal 22 al 26 novembre preannunciano nuovi colpi di scena.

Niko, oberato di lavoro presso il suo studio, penserà di assumere Alberto Palladini come collaboratore. Tuttavia, considerati i rapporti non certo distesi fra le loro famiglie, il giovane valuterà se sia o meno la scelta giusta da prendere. In particolare, Renato, da sempre invadente nella vita del figlio, esprimerà il proprio disappunto sull'argomento.

Patrizio, venuto a conoscenza dell'idea di Niko, darà supporto a Poggi senior riguardo la sua contrarietà ad assumere Palladini. Il giovane chef sarà, però, mosso esclusivamente dal risentimento personale.

Oltre alle beghe della famiglia Poggi, sarà dato spazio anche alle vicende che riguardano Roberto Ferri. Lara, innamorata del manager, deciderà di metterlo alle strette, per far chiarezza sulla natura del loro rapporto di coppia. Al contempo Marina riceverà una piacevole sorpresa da parte di Fabrizio.

Upas, trame fino al 26/11: Renato contrario all'assunzione di Alberto

Nel corso degli episodi di Un posto al sole in onda dal 22 al 26 novembre, Niko penserà di dare un'opportunità lavorativa ad Alberto, il quale ha bisogno di un impiego.

Tuttavia, il giovane dovrà fare i conti ancora una volta con l'invadenza del padre. Difatti, Renato, dopo aver appreso l'idea del figlio, esprimerà il suo parere contrario. Del resto, il dottor Poggi non ha mai avuto un ottimo rapporto con Palladini e c'era da aspettarsi che non avrebbe preso bene l'iniziativa del figlio.

Anticipazioni Upas sino al 26/11: Patrizio appoggia Renato

Gli spoiler delle puntate di Upas che andranno in onda dal 22 al 26 novembre svelano che anche Patrizio dirà la sua opinione riguardo l'assunzione di Alberto presso lo studio Poggi. Il giovane Giordano darà supporto a Renato nella sua "missione" di convincere Niko a desistere dal proposito di dare lavoro a Palladini.

Tuttavia, il ragazzo non agirà di certo per solidarietà nei confronti di Poggi senior, ma solo perché mosso da questioni personali. Difatti, Alberto è l'ex compagno, non ché padre del figlio di Clara, e Patrizio ha una certa rivalità con l'uomo.

Upas, episodi 22-26 novembre: Lara mette Ferri alle strette

Cambiando argomento, le anticipazioni di Upas preannunciano che nei prossimi episodi Lara compirà un passo importante. La donna, seppur arrampicatrice, è realmente innamorata di Roberto, pertanto gli chiederà di fare chiarezza sulla natura del loro rapporto.

Del resto non sarebbe da escludere che l'uomo la stia usando solo per far ingelosire Marina. Intanto, la signora Giordano riceverà una piacevole sorpresa da parte del marito, segno che fra i due le cose stanno migliorando.