Il nuovo appuntamento pomeridiano di Amici, andato in onda il 2 novembre 2021 su Canale 5, vede LDA protagonista di un crollo personale, dovuto ai sensi di colpa maturati sull'ultima prova-cover voluta da Rudy Zerbi.

Il talent scout gli ha assegnato una cover a scelta tra tre delle canzoni più famose del padre, Gigi D'Alessio, esortandolo così a scrollarsi di dosso le etichette affibbiategli dai detrattori in rete e Anna Pettinelli nel talent, di "figlio di" e "Gigi 3.0".

Una prova che Luca D'Alessio ha sostenuto durante la nuova puntata del talent, andata in onda il 31 ottobre 2021 su Canale 5, convincendo molti, ma non tutti, neanche se stesso.

Pur essendosi aggiudicato gli applausi scroscianti del pubblico, la conferma della maglia da parte di Rudy Zerbi in studio e il sostegno dei fan in rete, con la nuova prova di canto, LDA ha dovuto fare i conti con l'ennesima critica sul suo conto giunta in studio da Anna Pettinelli, che ha criticato aspramente la scelta di Zerbi di mettere il giovane alla prova su una canzone del padre, che avrebbe fatto emergere a suo avviso la somiglianza vocale tra quest'ultimo e D'Alessio senior, a discapito di D'Alessio junior.

Poi nel daytime del talent in corso, LDA si lascia andare ad un pianto liberatorio, facendo i conti con l'errore commesso alla prova-cover, che considera la sua "prova del 9". A consolarlo sono i compagni e la conduttrice Maria De Filippi.

Per lui, però, poi giunge la comunicazione di una nuova sfida che ora lo vede a rischio, voluta da Pettinelli.

Amici 21, Luca D'Alessio non accetta l'errore

Il daytime di Amici 21 mostra in apertura le immagini salienti della nuova prova-cover di LDA, registratasi in puntata sulle note de L'amore che non c'è. Questa è la canzone che il giovane ha scelto tra i brani di Gigi D'Alessio proposti in origine da Rudy Zerbi, insieme a Mon amour e Non dirgli mai.

Si passa, poi, allo sfogo che l'allievo al secolo Luca D'Alessio ha avuto nel post-puntata, rispetto all'esibizione, convinto di aver commesso un grande errore. LDA si dice annichilito al pensiero di non essere riuscito a scandire la parola "desiderio", tra le barre intonate sul palco, scritte di suo pugno in una nuova versione de L'amore che non c'è.

Nel giardino della casetta messa a disposizione dalla produzione Mediaset per gli allievi del talent, quindi, lui finisce in preda ai sensi di colpa: “Sono distrutto. Ho sbagliato il pezzo più importante, quello di papà. Questa cosa mi distrugge. Il pensiero che ho perso il fiato da una parte, non ho detto una parola". E aggiunge, commosso: "Avevo il cuore a diecimila. Speriamo di piacere a papà, a me interessa solo questo”.

Lo sfogo prosegue con il cantante che si confronta con i compagni di studio, rispetto all'errore. Quest'ultimi, precisamente Alex, Albe, Nicol e anche Luigi, dal loro canto lo esortano a considerare del tutto normale l'errore, perché dettato dall'emozione provata al pensiero di esibirsi sulle note del padre, al talent-show.

Anna Pettinelli mette in sfida il pupillo di Rudy Zerbi

Nel daytime, poi, viene mostrato inoltre il collegamento di Maria De Filippi con la casetta degli allievi. Per l'occasione, LDA si sfoga sull'errore commesso alla prova-cover, con la conduttrice. Il volto Mediaset, di tutta risposta, lo esorta a considerare l'emozione palesata sul palco come una cosa bella e non negativa. Dopodiché, arriva una cattiva notizia per lui.

Nel dettaglio gli giunge in casetta una busta rossa contenente una lettera, in cui l'insegnante di canto, Anna Pettinelli, gli assegna una nuova sfida.

“Ho deciso di mettere in sfida chi ha dimostrato grandi limiti: LDA. Sempre impreciso, di maniera nell’impostazione, neomelodico con spruzzatine di moderno, banalotto nei testi e con scarsa personalità nel comporre e cantare”, è la motivazione riportata tra le righe della missiva.

Una scelta che scatena la pronta reazione del ragazzo: "E che ci sto a fare qua?". Lo sfidante contro cui dovrà battersi LDA si chiama Ema, come emerge poi da una clip di presentazione di quest'ultimo mostrata dalla regia del talent al figlio d'arte. Luca ritiene Ema un bravo cantante, anche se troppo preciso per i suoi gusti musicali. Inoltre non si rispecchia nelle parole con cui Pettinelli ha motivato la sfida. Ritiene, cioè, che l'insegnante abbia un pregiudizio nei suoi riguardi, e per lui sarà pertanto difficile farla ricredere sul suo conto.