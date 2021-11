Il daytime del Gf vip, andato in onda il 2 novembre 2021 su Canale 5, vede Soleil Sorge protagonista di un crollo emotivo. La modella non trattiene le lacrime a fronte del duro sfogo avuto nella Casa su Gianmaria Antinolfi. Occasione in cui ha paragonato l'ex a uno scarafaggio che non muore neanche dopo un attacco all'acido e che Alfonso Signorini ha fermamente stigmatizzato nella nuova puntata del reality del 1° novembre. Nella diretta, il conduttore l'ha esortata a meditare sul fatto di aver toccato un tema sensibile con le dure esternazioni avute sull'ex, quella dell'aggressione con l'acido.

Nelle ore successive alla puntata, come mostrato nel rinnovato daytime, Soleil ha però modo di chiarire con Gianmaria, palesandogli la frustrazione provata per la strigliata del conduttore. Per l'occasione, tra le lacrime, attacca quindi la produzione del Grande Fratello, ritenendosi penalizzata rispetto agli altri gieffini in gioco, per la sua verità. A rincuorarla è, intanto, proprio l'ex, che le rivolge parole di conforto.

Gf vip, Soleil Sorge in crisi dopo la nomination

La nuova nonché 15^ puntata del Gf vip 6 in corso è stata segnata dal duro rimprovero che Alfonso Signorini ha riservato a Soleil Sorge, rispetto alle esternazioni avute nel daytime su Gianmaria Antinolfi, con allusioni alle aggressioni con l'acido.

"Lui è uno scarafaggio di quelli che non muoiono neppure se gli metti l’acido”, aveva riportato in uno sfogo condiviso con Alex Belli nella Casa. Soleil ha però risposto al rimprovero del conduttore, porgendo le sue scuse pubbliche in diretta. Ma, dopo la puntata, lei non è riuscita a reggere il peso della strigliata, che ha contribuito a farle perdere l'immunità nel gioco, stabilita di volta in volta in ogni diretta del reality dai coinquilini e le opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Il momento critico vede Soleil protagonista di un nuovo sfogo condiviso proprio con Gianmaria, dove l'ex Uomini e donne palesa la sua frustrazione tra le lacrime, per poi passare all'attacco della produzione del reality. "Ancora una volta viene fraintesa una roba che dico in senso figurativo", esordisce la modella alludendo al rimprovero di Signorini in confidenza con l'ex.

Gianmaria Antinolfi pentito verso Soleil Sorge, lo sfogo al Gf vip 6

Sia Gianmaria Antinolfi che Soleil Sorge sono ora a rischio eliminazione, tra i neo nominati finiti alla prova televoto in corso, insieme a Jo Squillo e Nicola Pisu. Dinanzi allo sfogo tra le lacrime di Soleil Sorge, nel daytime, Gianmaria Antinolfi poi si scioglie in un manifesto pentimento palesato all'ex: "Mi sono pentito di averti nominata". "Adesso si meriterebbero tutti che io facessi la falsa finto-perbenista", risponde quindi l'ex Uomini e donne, lamentando di sentirsi penalizzata nel gioco per la sua verità, che mostra nel bene e nel male.

Gf vip, la proposta di Gianmaria Antinolfi a Soleil Sorge

A fronte della prova televoto che li vede ora contrapporsi al Gf vip 6, Gianmaria Antinolfi chiede a Soleil Sorge di buttarsi alle spalle tutte le incomprensioni e i dissidi avuti ad oggi nel gioco dei vip, anche relativi alla loro lovestory finita male lo scorso giugno 2021.

"Dai Soleil, proviamo ad avere un rapporto normale e a divertirci", sono le parole con cui Gianmaria, a questo punto, consola Soleil. "Neanche l'amicizia sei riuscito a mantenere con me, come va va bene", risponde tra il serio e il faceto l'ex Uomini e donne, in vista dei risultati della prova televoto settimanale in corso.

Chissà, quindi, se Soleil e Gianmaria riusciranno ancora una volta a spuntarla, nel reality dei vip.