Lda da record all'interno della scuola di Amici 21. Il giovane figlio di Gigi D'Alessio è tra i protagonisti indiscussi di questa seguitissima edizione del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, che continua a riscuotere ottimi consenso sul pubblico. Fin dal primo momento, Lda si è fatto apprezzare dal pubblico con la sua voce e il suo talento, al punto da godersi già i risultati del suo primo importante traguardo ottenuto nel mondo della musica italiana.

Successo per Lda: il giovane allievo di Amici 21 batte ogni record

Nel dettaglio, in queste settimane di permanenza all'interno della scuola di Amici 21, Lda ha avuto modo di rilasciare il suo primo singolo dal titolo "Quello che fa male", diventato già una delle hit più vendute del momento.

E, a distanza di poco meno di due mesi dall'uscita del primo singolo, Lda si gode già il primo importantissimo traguardo ottenuto in campo discografico.

È notizia di queste ore, infatti, che il giovane figlio di Gigi D'Alessio ha conquistato il suo primo disco d'oro proprio per questo singolo che lo ha portato in vetta alle classifiche di vendita del nostro Paese.

Un vero e proprio record e un traguardo importantissimo per il giovane Lda che risponde in questo modo alle critiche che gli vengono mosse dalla prof Anna Pettinelli.

Successo per Lda nonostante le critiche di Anna Pettinelli

In queste settimane ad Amici 21, infatti, la prof Pettinelli è sempre stata molto dura nei confronti del giovane Luca, al punto da sostenere che non meriterebbe di essere all'interno della scuola di Maria De Filippi, perché per lei ci sarebbero degli aspiranti cantanti che meriterebbero molto più di lui.

Proprio per questo motivo, in questi primi mesi di permanenza all'interno della scuola, la prof Pettinelli ha sempre cercato di metterlo in estrema difficoltà, al punto da mandarlo ripetutamente in sfida.

Alla fine, però, Lda è sempre riuscito ad avere la meglio e la conquista del suo primo disco d'oro è la conferma del fatto che è entrato già nel cuore del pubblico, che segue e ama la sua musica.

Le parole di Gigi D'Alessio sul figlio Lda

Insomma un vero e proprio trionfo per il giovane allievo della scuola di Maria De Filippi che sta portando la sua esperienza, con la speranza di poter approdare alla fase serale dello show.

Papà Gigi D'Alessio, invece, per il momento si è limitato a guardare da lontano suo figlio. Sui social, il cantante napoletano ha recentemente commentato un post Instagram pubblicato sulla pagina di Amici, dove si presentava "ufficialmente".

"Ciao a tutti, io sono il papà di Lda", ha scritto Gigi sui social scatenando l'ilarità dei tantissimi fan che si sono complimentati con lui per Luca.