Durante la registrazione dell'undicesima puntata di Amici di Maria De Filippi, che andrà in onda su Canale 5 nel pomeriggio domenica 28 novembre, non sono mancati i colpi di scena.

Maglie sospese ad Amici 21

Mattia, essendo stato sospeso da Raimondo Todaro per aver avuto un atteggiamento considerato svogliato durante la lezione, non era presente in studio per la registrazione dell'undicesima puntata di Amici. Infatti, il giovane ballerino non ha potuto prendere parte alle lezioni della settimana e non si esibirà nella puntata che andrà in onda domenica 28 novembre.

Inoltre anche Simone - come promesso da Rudy Zerbi durante la scorsa puntata - è stato sospeso poiché non aveva soddisfatto il suo insegnante.

Anticipazioni dell'undicesima puntata di Amici

Nel corso dell'undicesima puntata, in onda il 28 novembre, saranno affrontate alcune sfide.

In particolare, Andrea - per essersi posizionato penultimo nella classifica delle cover della scorsa settimana - è stato messo in sfida con Elena, una cantante che aveva perso contro Tommaso e che Rudy Zerbi aveva deciso di fermare per un'eventuale prova con un altro allievo. Andrea ha perso contro la sfidante e ha dovuto abbandonare la scuola dopo pochissimo tempo dal suo ingresso.

Anche Simone è stato messo nuovamente in sfida - nonostante la maglia sospesa - contro Aisha.

Anche lui non ha vinto e ha dovuto cedere il suo banco alla sfidante.

Classifica inediti Amici 21

Nella puntata che andrà in onda domenica 28 novembre, si assisterà a una nuova classifica dei cantanti, i quali si esibiranno con i loro inediti.

A giudicare i giovani allievi è l'attrice Giulia Michelini. Al primo posto si è posizionata Nicol, seguita da Sissi, Luigi, Albe, Lda, Rea, Alex.

Anche questa volta Tommaso è arrivato ultimo.

Inoltre, Lda - per riscattarsi dalla scorsa puntata - ha cantato il brano "So quiet" assegnatogli da Anna Pettinelli. Questa volta, però, non ha inserito le sue barre, ma ha eseguito la versione originale.

Carola in sfida ad Amici 21

Durante la registrazione dell'undicesima puntata, Carola ha eseguito un passo a due con Serena, ricevendo tanti complimenti da parte degli insegnanti.

Inoltre, la ballerina ha dovuto affrontare una sfida diretta poiché si è classificata ultima nella prova di improvvisazione sulle emozioni, giudicata da Marcello Sacchetta, nel corso della settimana. Carola ha vinto la sua sfida riconfermando la maglia.

Inoltre, questa volta non ha vinto la sfida Oreo. Lda, infatti, è riuscito a "strapparle" la medaglia per questa settimana.

Nuovi ingressi ad Amici 21

Oltre a Elena e Aisha, sarà un'altra ragazza a fare ingresso all'interno della scuola più seguita di Italia. Si tratta di una ballerina, Virginia, fortemente voluta dalla maestra Celentano. Grazie a una votazione eseguita da tutti i professori, è stato aggiunto un banco per la giovane ballerina, senza la necessità di metterla in sfida con un allievo.

In particolare, la maestra Celentano aveva inizialmente richiesto di metterla alla prova con Christian oppure di darle direttamente un banco. Successivamente, gli altri professori hanno stabilito che fosse più opportuno farla entrare senza alcuna sfida. Soltanto Veronica Peparini è stata molto contraria.

Momenti divertenti ad Amici 21

Come ogni settimana, non può mancare l'appuntamento con il gioco della verità. Anche questa volta ci sono stati tanti palloncini dedicati a Giulia Stabile, Todaro, Alex, Sissi e Albe.

Inoltre, Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano si sono sfidate anche loro a passi di rumba, con Raimondo Todaro. A giudicare è stata la sfida Francesca Tocca, la quale però non ha voluto esprimere un giudizio in merito.

Maglie riconfermate

A eccezione di Mattia, il quale non ha potuto essere presente in studio, tutti gli altri sono riusciti a riconfermare le loro maglie. In particolare Guido e Dario si sono cimentati in nuovi stili, ottenendo dei commenti positivi. Dario ha eseguito un pezzo di hip hop, mentre Guido si è esibito in un pezzo neoclassico contemporaneo.