Avanza l'ascesa di LDA al secolo Luca D'Alessio. Nonostante i detrattori - c'è chi in particolare nel web lo ritiene un "raccomandato" nel talent dal padre famoso, Gigi D'Alessio- il giovane registra in queste ore il più alto numero di ascolti in streaming giornalieri su Spotify, tra gli allievi di canto alla nuova edizione di Amici in corso. Al contempo, entra di diritto nella classifica TOP 50 Italia dei brani più ascoltati su Spotify del nostro Paese.

Un importante traguardo quest'ultimo, che riguarda l'inedito con cui LDA ha segnato il suo debutto ad Amici, Quello che fa male.

Il che fa del 18enne l'artista #1, tra gli allievi cantanti della scuola di Canale 5, a registrare più ascolti sulla piattaforma musicale.

LDA di Amici 21 entra nella TOP 50 Italia su Spotify

A quasi due mesi dal debutto televisivo con l'inedito Quello che fa male, il 18enne è in salita nella TOP 50 Italia su Spotify, alla 21esima posizione, con il singolo d'esordio ad Amici, sbaragliando quindi la concorrenza dei colleghi cantanti in corsa al talent. Nel dettaglio, LDA è il cantante di Amici 21 a raggiungere più riproduzioni giornaliere con il primo inedito: ben 134.587 ascolti in streaming, alle ore 19:19 in data 8 novembre 2021, si registrano per Quello che fa male. Il brano, di conseguenza, segna il record come inedito di Amici 21 a registrare più stream giornaliere su Spotify.

Ma non è tutto. Nella medesima classifica, emerge che LDA ha superato il fortunato singolo Malibu del vincitore nella sezione canto di Amici 20, Sangiovanni, il cui singolo è in salita alla #32 e segna poco più di 107mila riproduzioni giornaliere.

Insomma, dei dati importanti si registrano al momento per LDA, che sono una chiara risposta alle critiche che ad oggi lui riceve da parte dei detrattori, dentro e fuori la scuola di Maria De Filippi.

O meglio la testimonianza che il figlio d'arte stia riscuotendo il consenso popolare. Non si esclude, inoltre, che a breve lui possa raggiungere la certificazione di disco d'oro con l'inedito Quello che fa male.

Luca D'Alessio divide

Sin dal debutto del giovane nella scuola di Amici 21, si sono sollevate le critiche più disparate, dentro e fuori la scuola, sul conto di LDA.

In particolare, tra le altre, nell'ultima puntata di Amici 21 non sono mancate critiche piuttosto forti sulla sua musica. Al termine della nuova gara tra gli inediti, dove lui ha presentato il brano uscito alla mezzanotte del 7 novembre 2021, Sai, la giudice Loredana Berté ha criticato il 18enne, definendo nel complesso la sua scrittura banale.

La cantante ha giudicato Sai con il voto "6" e una serie di affondi. "Per me tu non sei ancora pronto-. La tua penna non graffia, tu ti sei messo nella comfort-zone e non esci. Dovreste osare a costo di sbagliare -è il giudizio, a margine del nuovo inedito del 18enne, presentato ad Amici 21-. Le sconfitte servono. Tu sei basico nei testi, perché non hai una curiosità in te che spinge a ispirati agli idoli pazzeschi... ti becchi un 6".

Nel frattempo, il brano Sai è stato caricato sull'account YouTube di LDA e su tutte le altre piattaforme musicali, tra cui Spotify.