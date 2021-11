LDA al secolo Luca D'Alessio riceve una nuova busta rossa, nel rinnovato daytime di Amici di Maria De Filippi in corso. Il figlio di Gigi D'Alessio, come mostra il nuovo appuntamento del quotidiano del talent del 10 novembre 2021, una volta chiamato a rapporto da Maria De Filippi dinanzi ai suoi compagni di studio, ha appreso della decisione di Anna Pettinelli di metterlo in sfida, per la seconda volta consecutiva. La motivazione alla base della decisione? L'insegnante di canto sostiene nuovamente che il 18enne non sia un elemento valido nel celebre talent, ritenendo la scrittura musicale del giovane nel complesso banale.

Da qui la scelta di sfidare il pupillo di Rudy Zerbi con un talento coetaneo, da lei scelto in occasione di un casting.

Amici 21, LDA riceve la seconda comunicazione di sfida

Il nuovo appuntamento tv del daytime di Amici 21 di questo mercoledì, andato in onda su Canale 5, vede LDA protagonista di un collegamento piuttosto teso con Maria De Filippi. Per l'occasione, dalla casetta il figlio d'arte riceve da parte della conduttrice la comunicazione di una nuova sfida in arrivo per lui, voluta dalla prof. di canto Anna Pettinelli. Si tratta della seconda sfida per la seconda settimana di fila, che il giovane riceve dall'acerrima nemica del suo mentore, Rudy Zerbi.

"Ci risiamo", esordisce quindi LDA, prima di assistere dalla casetta all'rvm introdotto dalla conduttrice della nuova sfida.

"Una canzone si può scrivere in mille modi, la ricerca delle parole è fondamentale. Durante i provini ho incontrato Niccolò-. Sono le parole con cui la Pettinelli motiva la scelta di mandare di nuovo in sfida il figlio d'arte e presenta lo sfidante-. Lui è riuscito a impressionarmi con una canzone dal testo accattivante".

Il messaggio di Anna Pettinelli scatena il dissenso della classe

Il messaggio prosegue poi con la Pettinelli che, paragonando LDA allo sfidante coetaneo (entrambi gli sfidanti hanno 18 anni, ndr), elogia quest'ultimo dal punto di vista della scrittura musicale. "Dal punto di vista della scrittura LDA è ancora all'asilo- rimarca quindi l'insegnante-, ricordo alcune frasi che Luca ha scritto 'Ti prego amore non devi cambiare, le tue carezze fanno bene al cuore...".

Parafrasando il secondo ritornello di Quello che fa male, il primo inedito che Luca ha presentato ad Amici 21, la Pettinelli sostiene con forza che il figlio d'arte non meriti di restare nella scuola di Maria De Filippi. "Amore, cuore, morire, la sagra della banalità", infierisce poi la mittente del messaggio.

Nel daytime vanno poi in onda alcune immagini di un'esibizione registrata da Niccolò ad Amici, con un brano in italiano e uno in inglese. Un contenuto che, unitamente al messaggio della Pettinelli, scatena le palesi reazioni contrariate non solo di LDA, ma anche dei suoi compagni di classe. In particolare, Sissi si lascia scappare delle espressioni facciali di dissenso, tanto che Maria De Filippi dichiara ironica: "Mi sembra che a Sissi sia piaciuto molto Niccolò...".

"A me sinceramente non piace tanto", ammette quindi la giovane. E a farle eco è intanto proprio Luca, che quindi si sfoga con Maria De Filippi: "Non ne posso più... io sono senza parole. Anna mi vuole fuori ad ogni costo, non dorme la notte per pensare a me. Due sfide di fila e poi ha citato la canzone che tutti cantavano in studio".

Una chiara frecciatina quest'ultima alla Pettinelli del figlio di Gigi D'Alessio, che così difende la qualità del testo del suo primo inedito oggetto di critica di Anna.

Avanza il successo di LDA su Spotify

''Quello che fa male'' di LDA, al di là della critica della Pettinelli, è entrata a far parte della Top50 su Spotify Italia, ovvero la classifica che accoglie le 50 canzoni con più riproduzione sulla nota piattaforma di streaming.

In data 10 novembre 2021, alle ore 20:19, il brano è in salita alla #14 con oltre 165mila riproduzioni giornaliere e si conferma così come la più alta entrata in classifica tra gli inediti di Amici 21.