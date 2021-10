Le anticipazioni di Beautiful annunciano che Bill Spencer (Don Diamont) finirà in prigione per la morte di Vinny, il migliore amico di Thomas. Vinny verrà smascherato proprio dal giovane Forrester per aver contraffatto i risultati del test di paternità di Steffy, incinta di Finn e non di Liam come avevano accertato i finti esami medici. Il ragazzo verrà poi trovato senza vita sul ciglio della strada e nel mirino degli indagati per la sua morte finiranno Bill e Liam. Che cosa c'è dietro a questo nuovo mistero?

Anticipazioni Beautiful: Liam e Bill accusati di omicidio

Bill e Liam, dopo una serata nella quale berranno un po' troppo, si metteranno in macchina per tornare a casa. All'improvviso, la vettura perderà il controllo e i due si accorgeranno di aver investito un uomo. La vittima, altri non è che Vinny. Bill cercherà di prendere in mano la situazione, nascondendo l'auto sulla quale viaggiava e il gps. La polizia comincerà a indagare e immediatamente i sospetti si concentreranno su Dollar e Spencer.

Le anticipazioni di Beautiful raccontano che Bill, pur di salvare il figlio, si costituirà alla polizia prendendosi tutte le responsabilità. Dollar sarà certo che con l'aiuto dell'avvocato Justin e con una cospicua somma di denaro possa risolvere la questione.

Questa volta, tuttavia, Bill si sbaglierà.

Liam prega Thomas di prendersi cura di Hope e Beth

In carcere non finirà solo Bill, ma anche Liam. A consegnarlo di fatto alla polizia sarà Hope, venuta a sapere di quanto accaduto proprio da Spencer.

Gli inquirenti continueranno a essere certi che Bill e il figlio siano i responsabili della morte di Vinny, ma si sbaglieranno.

Il ragazzo, infatti, era già privo di vita quando è stato investito dai due.

La situazione si farà difficile anche per Hope, che si troverà da sola a gestire Beth e con la prospettiva di non vedere più Liam. Il giovane Spencer riceverà la visita di Thomas in carcere e gli chiederà di prendersi cura di Hope e della loro figlioletta.

La strana richiesta spiazzerà il giovane Forrester, visti i trascorsi.

Chi ha ucciso Vinny? Spoiler Beautiful

Liam e Bill si sono trovati nel posto sbagliato al momento sbagliato. Vinny era già morto al momento dell'incidente. Chi è stato a togliergli la vita, eliminando anche ogni sospetto? A quanto pare, si tratta di una persona molto vicina a Dollar che mostrerà presto il suo lato oscuro. Nel frattempo, Bill perderà ogni speranza. Stavolta nemmeno il suo denaro servirà a convincere la polizia della sua innocenza.

Hope invece continuerà a stare accanto a Liam, promettendogli che presto tutta questa brutta faccenda sarà solo un ricordo lontano.