La soap opera turca Love is in the air ha conquistato il pubblico italiano sin dal suo debutto, avvenuto su Canale 5 la scorsa estate. Attualmente, Mediaset sta trasmettendo le puntate della prima stagione e, secondo le anticipazioni, il finale si avvicina. Sarà una conclusione dolce-amara che lascerà in sospeso la storia di Eda e Serkan, i protagonisti della popolare serie turca. La vicenda, però, non finirà così. I telespettatori, infatti, ritroveranno i due nella seconda stagione, ambientata cinque anni dopo gli eventi mostrati alla fine della prima.

Bolat conoscerà la piccola Kiraz che lo stupirà con una rivelazione scioccante.

Anticipazioni di Love is in the air, stagione 2: Serkan e Eda si rivedono dopo cinque anni

Le anticipazioni di Love is in the air 2 rivelano che Serkan e Eda non staranno più insieme. La separazione tra i due sarà avvenuta a causa del comportamento dell'architetto che, dopo essere guarito dal cancro, penserà solo al lavoro e le dirà chiaramente di non volere figli. Dopo la sua partenza per l'Italia, la paesaggista scoprirà di essere incinta e darà alla luce Kiraz, ma il comportamento dell'ex fidanzato la spingerà a nascondergli l'esistenza della bambina.

Quando, casualmente, cinque anni dopo Serkan conoscerà la piccola, Eda gli farà credere che sia figlia di Melo e Burak, il gestore del bar dell’albergo dove i due protagonisti si ritroveranno nuovamente a lavorare insieme.

Bolat, nel frattempo, cercherà di riconquistarla, ma le cose non andranno per il verso giusto.

Serkan non sa di essere il padre di Kiraz

Eda inizierà a prendere in considerazione l’idea di rivelare a Serkan la verità su Kiraz e, per metterlo alla prova, cercherà in tutti i modi di fargli trascorrere del tempo con la figlia. Tuttavia, alcuni atteggiamenti dell'uomo e la riconferma da parte sua di non volere figli, spingeranno Eda a fare retromarcia e a decidere di partire con Burak.

Nel frattempo, Aydan ed Engin si daranno da fare per scoprire se Serkan sia il padre di Kiraz. Dopo gli equivoci e i fraintendimenti, alla fine verrà fuori la verità. Intanto, stando alle anticipazioni, Piril metterà al corrente Eda del test del DNA eseguito dal marito e dalla signora Bolat, consigliandole di raccontare lei stessa la verità all'ex fidanzato.

Spoiler Love is in the air 2: Eda rivela a Serkan la verità su Kiraz

Andando avanti con le vicende della seconda stagione di Love is in the air, ad un certo punto, Eda capirà di non poter più mentire a Serkan, ma allo stesso tempo vorrà allontanarsi da lui e preparerà i bagagli per partire con Burak. Nel frattempo, Kiraz si sarà affezionata all'uomo e non sarà contenta di andar via. Prima di salutarlo, gli farà una rivelazione inaspettata: "Eda è mia madre". Questa notizia lascerà stupito l'architetto che inizierà a farsi delle domande. Complice una scarpetta di Kiraz, lasciata di proposito nella sua auto, Serkan rivedrà Eda. Arrivati a questo punto, ci sarà il colpo di scena: la giovane confesserà all'uomo che la bambina è figlia di entrambi.