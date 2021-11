Numerosi sono gli intrecci che si stanno sviluppando all'interno del Grande Fratello Vip 6. Fra gli argomenti che tiene banco vi è sicuramente quello che riguarda la situazione tra Alex Belli e la moglie Delia Duran. L'attore ha instaurato una bella amicizia con Soleil Sorge dentro la casa più spiata d'Italia, ma Delia non sembra aver particolarmente gradito. Sulla situazione che si è venuta a creare, il 38enne ha deciso di confidarsi con Miriana Trevisan. La showgirl campana ha voluto mettere in guardia il compagno d'avventura compiendo un paragone e tirando in ballo il suo ex marito Pago e Serena Enardu quando diventarono entrambi concorrenti della stessa edizione del Reality Show.

Le parole utilizzate della 49enne non sono state apprezzate dalla donna sarda che si è scagliata contro l'ex ragazza di Non è la Rai, attraverso il suo profilo ufficiale Instagram.

Il paragone di Miriana Trevisan

Miriana Trevisan ha deciso di esprimere il suo pensiero ad Alex Belli, sottolineando che un eventuale ingresso nella casa di Cinecittà di Delia Duran potrebbe finire per penalizzare il percorso compiuto nel reality show dall'attore, nello stesso modo in cui influì su Pago, quando nel programma targato Mediaset prese parte Serena Enardu. Proprio l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha gradito questo paragone effettuato da Miriana e, per mezzo delle storie su Instagram, è andata contro la campana.

Serena ha scritto che Alex Belli ha voluto chiedere un consiglio alla soubrette sulla possibilità di far entrare nella casa di Cinecittà Delia Duran. La sarda ha aggiunto che Miriana Trevisan ha voluto mettere in guardia il compagno d'avventura citando quando accaduto proprio fra Serena e Pago, ovvero, secondo la 49enne, Belli rischierebbe di uscire come il cantante perché partecipò al reality Enardu in qualità di concorrente che entrò successivamente.

Il pensiero di Serena Enardu

Serena Enardu, dopo aver deciso di riportare il discorso avvenuto nel loft di Cinecittà tra Trevisan e Belli, ha invitato chiunque a togliersi le fette di prosciutto davanti agli occhi, perché alcune persone non sarebbero mai diventate concorrenti del GF Vip 6 se prima non ne fossero entrate altre.

Chiaro il messaggio di Serena contro Miriana che ha aggiunto specificando che la dinamica riguardante Enardu e Pago era loro. "Pago è entrato nella Casa del GF per una dinamica di coppia", ha scritto l'ex tronista di Uomini e Donne, evidenziando che lo stesso discorso vale per Alex Belli. Secondo Serena, Miriana Trevisan è una concorrente del reality esclusivamente per merito suo. Enardu ha così invitato a ringraziare sia lei che Delia Duran.