Crisi rientrata tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese? A quanto pare no: a sostenere la tesi che la coppia sia sempre più vicina a dirsi addio è il settimanale Oggi, che ha rivelato alcuni retroscena inediti sui momenti bui che la show-girl e l'hair-stylist stanno vivendo. Contrariamente a quanto sostenuto dal magazine Chi, per cui i genitori di Luna Marì avrebbero ritrovato un certo equilibrio come mostrato negli ultimi scatti social che li vedevano intenti a godersi un week-end a Parigi, Belen e Antonino, non solo avrebbero litigato di nuovo mentre si trovavano in vacanza, ma Spinalbese non sarebbe stato invitato dalla compagna alla festa di compleanno di Gustavo, papà dell'argentina.

Il periodo difficile non sarebbe ancora passato

Cosa sta succedendo a Belen e Antonino? Dopo soli quattro mesi dalla nascita della loro piccolina, la coppia sarebbe in crisi nera tanto che il capolinea non sarebbe tanto lontano, la show-girl e l'hair-stylist sono finiti al centro del Gossip già da qualche settimana: prima le voci di un periodo difficile, messe in circolo da Alessandro Rosica, poi la riappacificazione annunciata dal giornale diretto da Alfonso Signorini e adesso nuovi rumor su un addio alle porte. Insomma, la situazione appare sempre più complicata anche perché gli ultimi scatti social vedevano i due di nuovo vicini, tanto da concedersi una fuga d'amore in Francia.

Ma ciò che si mostra sui social non sempre è ciò che accade nella vita reale: il giornale ha rilevato dei particolari inediti sulla coppia, che in quel di Parigi avrebbe avuto di nuovo una furiosa lite tanto che i due avrebbero diviso di nuovo le loro strade.

Per supportare tale tesi, il magazine ha mostrato le immagini della sera dell'1 novembre, giorno di compleanno di Gustavo, il papà di Belen. Quest'ultima avrebbe organizzato per il padre una cena in una ristorante argentino a Milano, ma alla festa non ha preso parte Spinalbese.

Spinalbese non ha preso parte al compleanno del papà di Belen

Qualcuno potrebbe pensare che l'hair-stylist non fosse presente per motivi lavorativi ma non sarebbe questa la spiegazione, visto che in quel frangente l'uomo era in casa da solo davanti alla tv dopo aver fatto la spesa al supermercato, come dimostrato dalle immagini social postate dal diretto interessato.

Pare che la crisi stia stentando a rientrare.

In questi giorni, Belen si trova fuori Milano per un servizio fotografico mentre Antonino è rimasto con la figlia e sua madre. I due riusciranno a ritrovare l'equilibrio che sembravano avere fino a poco prima della nascita di Luna? La risposta possono darla solo Belen e Antonino ma nel frattempo c'è da giurare che resteranno nel mirino del gossip.