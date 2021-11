Ryan Eggold ritorna su Canale 5 con il quarto capitolo della fortunatissima serie televisiva americana, New Amsterdam. L’attore veste i panni di Max Goodwin, il protagonista della fiction, che si troverà ad affrontare nuove avventure in questa nuova stagione. Negli Stati Uniti d'America la serie tv è in onda dal 23 settembre 2021 e, come da abitudine, New Amsterdam sarà fermata per un breve periodo, per la pausa invernale, per poi riapprodare, nel palinsesto estivo. In Italia la quarta stagione prenderà piede dal 14 dicembre 2021, a conclusione di Storia di una famiglia per bene con Giuseppe Zeno e Simona Cavallari.

Le Anticipazioni Tv del quarto capitolo anticipano un nuovo filone narrativo con l'obiettivo di dare maggiore peso alle storie dei singoli protagonisti.

New Amsterdam riparte dal 14 dicembre 2021

Notizie più che positive per tutti i fan di New Amsterdam, la serie televisiva medical con protagonista Max. Lo scorso gennaio 2021, la rete americana NBC ha dichiarato di avere rinnovato la serie per un altro triennio, vale a dire la terza, mandata in onda lo scorso giugno su Canale 5, la quarta che vedremo da dicembre e la quinta presumibilmente nel 2023. Questo vuol dire che si potrà seguire il dottor Goodwin e le sue avventure almeno fino alla fine del 2023. La quarta stagione sarà disponibile sul piccolo schermo e su Mediaset Play dal 14 dicembre 2021.

C'è tanta attesa e curiosità di scoprire come saranno sciolti tutti i punti interrogativi che la terza stagione ha lasciato.

Max ed Helen finalmente insieme nel quarto capitolo

Girato nel fittizio ospedale di New York da cui prende il nome la serie, New Amsterdam vede le avventure del dottor Max Goodwin (Ryan Eggold), il direttore medico del più conosciuto e longevo ospedale pubblico degli Stati Uniti.

L'uomo rimasto vedovo a seguito della morte della moglie Georgia, cresce la loro piccola figlia con la stessa cura e lo stesso amore di sempre. La quarta stagione sarà all'insegna della speranza. Dopo la triste e riflessiva narrazione della pandemia, il Medical Drama sarà focalizzato sulle avventure personali dei singoli medici.

Al centro del quarto capitolo, l'amore tra Max Goodwin e Helen Sharpe. La narrazione riprenderà dall'ultima scena della terza stagione, quando i due primari si sono lasciati finalmente andare ad un appassionante bacio, gli sceneggiatori svelano che si vedranno, con attenzione, i primi passi dei protagonisti verso il coronamento di un amore che si preannuncia speranzoso.

New Amsterdam: lo sceneggiatore dichiara un nuovo inizio

L'obiettivo di questa nuova stagione è dare lo stesso peso a tutti i protagonisti del New Amsterdam. Quindi la storia di amore tra Max e Helen non rappresenterà l’unica svolta che interesserà i milioni di telespettatori quando il quarto capitolo della serie arriverà su Canale5.

Lo story line della fiction, poco prima del debutto negli USA, ha infatti assicurato che la nuova tecnica narrativa porterà con sé un diverso quantitativo di cambiamenti. Queste, infatti, le parole di David Schulner ai microfoni di TvLine.