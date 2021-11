Sebbene i diretti interessati non si siano ancora esposti a riguardo, si fa sempre più concreto il Gossip che vede Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese in crisi. Soprattutto dopo il silenzio della showgirl argentina in seguito all'incidente stradale che ha visto coinvolto l'hair stylist, pare evidente che i rapporti tra i due si siano raffreddati. A soli quattro mesi dalla nascita di Luna Marì, Belen e il padre della piccola non abiterebbero più sotto lo stesso tetto. Il condizionale è d'obbligo, secondo alcune indiscrezioni ci sarebbe un'ulteriore ipotesi circa la rottura tra i due: Spinalbese avrebbe perso la testa per un'altra ragazza.

Belen e Antonino sempre più distanti

Che Belen e Antonino non stiano attraversando un momento facile è ormai evidente: i due da diverso tempo non compaiono insieme e i loro commenti sui social, sebbene in alcuni casi sibillini, sembrano indirizzare i lettori verso la conferma della crisi. Ad aggiungere un ulteriore dettaglio ci ha pensato Di Più. Nell'ultimo numero della rivista, analizzando il periodo buio della coppia, si fa riferimento a un possibile tradimento dell'hairstylist ai danni della showgirl.

Sempre secondo il giornale, Antonino avrebbe perso la testa per una donna che lavora dietro le quinte del mondo dello spettacolo. Nessun nome viene tirato in ballo ma, a quanto pare, Belen avrebbe deciso di prendere le distanze dal padre di sua figlia.

Spinalbese avrebbe già lasciato la casa che condivideva con Rodriguez per trasferirsi in un altro appartamento. Tra i due ci sarebbero rapporti legato esclusivamente alla crescita di Luna. A nulla sarebbe servita la fuga romantica che i due si sono concessi a Parigi qualche tempo fa.

Dall'amore alla rottura

Belen aveva definito Spinalbese un "uomo gentile, un vero principe azzurro".

Antonino era stato capace di instaurare un ottimo rapporto anche con Santiago, il figlio che Belen ha avuto con Stefano De Martino, ma come accaduto con il suo ex marito, il lieto fine per Rodriguez non sarebbe ancora giunto. La vita sentimentale di Belen è da anni sotto i riflettori, ma per l'argentina non pare esserci pace da quel punto di vista.

Addirittura le ultime voci la volevano vicina a Damiano dei Maneskin, attualmente legato sentimentalmente.

Trentasette anni lei, ventisei anni lui, dopo un periodo idilliaco i due si sarebbero allontanati in maniera veloce e alquanto inaspettata. Non resta che attendere se Belen deciderà di esporsi in maniera pubblica sull'argomento tanto delicato, visto che di mezzo c'è anche un bambina piccolissima.