Non accenna a placarsi la crisi che ha colpito una delle coppie d'oro del Gossip nostrano: Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, infatti, sono ancora lontani e le riviste di gossip parlando di una pausa di riflessione che starebbe facendo soffrire parecchio la showgirl. I giornalisti hanno anche raccolto lo sfogo di un'amica dell'argentina, la quale si è chiesta perché la 36enne si affianchi sempre a uomini giovani e non a persone adulte e soprattutto stabili.

Continua il gelo tra Belen e il compagno

Non è affatto rientrata la crisi che ha investito Belen e il fidanzato Antonino dopo l'estate: i due, infatti, appaiono sempre più lontani e per nulla predisposti a darsi un'altra possibilità.

I paparazzi hanno beccato la soubrette per le strade di Milano assieme ai figli Santiago e Luna Marì e al fratello Jeremias, l'unico uomo del quale la bella Rodriguez sembra fidarsi attualmente.

Stando a quello che raccontano le riviste di gossip, la presentatrice di Tu sì que vales starebbe facendo un vita piuttosto tranquilla, dividendosi tra gli impegni di lavoro e i bambini. Pare, inoltre che la donna si lamenti del fatto che trascorra la maggior parte delle sere a casa a badare alle sue creature, il tutto senza il costante aiuto del compagno Spinalbese.

Quest'ultimo non vivrebbe più sotto lo stesso tetto con l'argentina per motivi ancora sconosciuti, tant'è che i loro incontri sarebbero ridotti ai momenti in cui lui va a prendere la figlia per passare qualche ora assieme a lei.

La frecciatina alla sempre più single Belen

Se i diretti interessati non si sono ancora esposti per confermare oppure per smentire le voci che li vorrebbero vicinissimi alla rottura, ci ha pensato un'amica di Belen a fare un po' di chiarezza a riguardo con una dichiarazione piuttosto provocatoria.

Interpellata dai giornalisti sulla crisi che ha colpito la coppia, una ragazza la cui identità non è stata resa nota ha detto: "Ma perché lei sceglie sempre uomini da crescere e non ne sceglie uno già fatto e finito?".

Si sa che Antonino ha circa 12 anni meno di Rodriguez ma, almeno fino a pochi mesi fa, questa differenza d'età non era stata un problema per nessuno di due. Oggi, a distanza di poco più di un anno dal loro primo incontro, i genitori di Luna Marì stanno attraversando un momento difficilissimo, una pausa di riflessione che dipenderebbe da una differente visione della vita e delle esigenze di una coppia che ha bruciato le tappe.

I pensieri social di Belen

Da quando è calato il gelo tra lei e Antonino, Belen non si è ancora esposta per commentarlo, probabilmente perché ancora non è stata presa una decisione definitiva sul da farsi, ovvero se restare insieme oppure dirsi addio.

Tra i contenuti che sta pubblicando sui social in questi giorni la bella Rodriguez, uno in particolare ha colpito i fan.

In una storia che ha pubblicato su Instagram di recente, la showgirl ha postato una riflessione che sembrerebbe confermare il periodo buio che sta vivendo nel privato.

"Una volta mi hanno detto che non si può avere tutto, eh già", ha fatto sapere l'argentina nello sfogo che i siti di gossip stanno riportando in questa metà di novembre.

Anche Spinalbese ha lasciato intendere che le cose tra lui e la compagna non vanno bene, e l'ha fatto rispondendo al seguente commento: "Poveri figli, perché non ci pensate bene prima di metterli al mondo?".

Anziché ignorare questa dura critica, il ligure ha replicato: "Lo penso anche io".

Insomma, tra Belen e Antonino potrebbe essersi rotto irrimediabilmente qualcosa ad un anno di distanza dal colpo di fulmine che li ha travolti in vacanza.