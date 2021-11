Nella serata di martedì 16 novembre, al GFVip c'è stato un riavvicinamento tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni. Dopo avere assistito alla scena, Soleil Sorge ha ironizzato sulla vicenda, spiegando che l'ex tronista di Uomini e Donne stia rivalutando i suoi pensieri solamente per salvarsi al televoto di venerdì 19 novembre.

La situazione tra Sophie e Gianmaria

In questi due mesi di convivenza forzata, Gianmaria ha più volte cercato di avvicinarsi all'ex tronista di Uomini e Donne. Sebbene Codegoni non abbia mai avuto un pensiero positivo sul 36enne campano, aveva deciso di dargli una possibilità.

In un secondo momento, però, la 19enne ha messo un muro ed è tornata sui suoi passi. A detta di Sophie, Antinolfi sarebbe una persona stratega e lontana dal suo tipo di uomo ideale.

Al termine della 19^ puntata del GFVip, Gianmaria-Sophie e Miriana Trevisan sono finiti in nomination e il televoto sarà eliminatorio. Nella giornata di martedì 16 novembre, la 19enne milanese ha deciso di non mangiare e isolarsi dal gruppo a causa delle discussione che l'hanno coinvolta. Nel vedere Sophie giù di morale, Gianmaria le ha portato una spremuta d'arancia. A detta del campano, la nonna dice che quella bevanda riesce a curare ogni tipo di male.

Dopo avere accettato il gesto galante del coinquilino, Sophie e Gianmaria hanno trascorso molte ore a parlare in sauna.

Sorge critica

Il riavvicinamento tra Gianmaria e Sophie è stato commentato da Soleil Sorge. L'influencer italo-americana mentre si trovava in cucina con Alex Belli, ha confidato di avere predetto tutto. Come spiegato dalla 27enne, in confessionale aveva sostenuto che Antinolfi avrebbe proseguito per la sua strada mentre l'ex tronista avrebbe rivalutato la sua posizione sul coinquilino.

Sulla base di quanto dichiarato, la diretta interessata si è posta un quesito: "Bastarà questo per salvarsi dalla nomination?"

Soleil e Alex su Gianma e Sophie😆#gfvip pic.twitter.com/q4SlwHTzQf — Il Tuttologo (@NLutto) November 17, 2021

Stando al pensiero di Soleil, il riavvicinamento tra Codegoni e Gianmaria potrebbe giovare a loro dal punto di vista del gioco e sfavorire Miriana: "Stavolta toccherà a lei..." Ovviamente, si tratta solo di supposizioni legate al punto di vista di Sorge.

Soleil-Sophie ai ferri corti

In occasione della 19^ puntata del Reality Show, Soleil e Sophie sono state protagoniste di un botta e risposta al vetriolo. Durante la nomination, l'italo-americana ha sostenuto che Codegoni non sia pronta per un programma come il Grande Fratello Vip. Dal canto suo, la 19enne ha parlato di frasi fatte e ingiuste. In replica alle affermazioni della coinquilina, Soleil ha ironizzato: "Rosica meno".

Le due coinquiline, sebbene abbiano sempre cercato di avere un rapporto civile, non riescono ad instaurare un rapporto di complicità.