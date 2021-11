È bastata una risposta data d'impeto ad un fan, a riaccendere i Gossip sulla storia d'amore tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. La soubrette, infatti, si è lasciata scappare una dichiarazione che tanti hanno interpretato come una conferma ai gossip che stanno circolando sul suo rapporto, ovvero che sarebbe finita definitivamente la storia con il papà di Luna Marì. L'argentina e il parrucchiere, inoltre, non vivrebbero più insieme a Milano, anzi lui sarebbe tornato a La Spezia dalla famiglia.

La replica spiazzante di Belen

Non sarebbe affatto rientrata la crisi tra Belen e Antonino: da settimane, infatti, la coppia appare lontana e neppure un romantico viaggio a Parigi pare aver risolto i recenti problemi.

La showgirl non si è ancora esposta direttamente per commentare il gossip che la vorrebbe lontanissima dal compagno, ma una risposta che ha dato qualche ora fa ad un follower di Instagram potrebbe aiutare nel fare un po' di chiarezza su questa intricata situazione.

Sotto ad una foto che l'argentina ha pubblicato ultimamente sul suo profilo, spicca la domanda di un fan che con pungente ironia l'ha voluta stuzzicare sulla sua situazione sentimentale.

"Chi sarà il prossimo?", ha chiesto un utente della rete senza citare Spinalbese, l'uomo che la conduttrice Mediaset ha amato fino a non molto tempo fa e col quale ha messo al mondo la piccola Luna Marì.

Nuvole nere nel privato di Belen

"Probabilmente sono cavoli miei", ha risposto Belen senza rifletterci troppo.

Queste parole stanno facendo il giro del web perché sembrano confermare la fine della storia d'amore tra la showgirl e Spinalbese, il ligure ormai lontanissimo dalla famiglia Rodriguez dopo un anno d'oro e di condivisione assoluta.

Dicendo che il prossimo amore che vivrà saranno solo fatti suoi, è come se Belen avesse voluto ammettere che al momento è sola e che il rapporto con Antonino è ormai deteriorato.

È da tanto tempo che i genitori di Luna Marì non appaiono felici e affiatati sui social network: l'ultima apparizione pubblica che la coppia ha fatto, risale a una decina di giorni fa, quando i paparazzi li hanno sorpresi al parco con entrambi i figli di lei.

I giornalisti di gossip, poi, sostengono che i due siano volati a Parigi per un weekend riparatore ma, rientrati in Italia da questa romantica trasferta, non ci sarebbe stato il tanto sperato ritorno di fiamma.

La favola di Belen col giovane parrucchiere

Nell'attesa che trapeli qualche notizia ufficiale su una delle coppie d'oro del gossip nostrano, i curiosi non possono fare a meno di aggiornarsi a riguardo leggendo le indiscrezioni che i siti e le riviste riportano in queste settimane.

I bene informati, dunque, sostengono che la bella Rodriguez e Spinalbese sarebbero in crisi da dopo l'estate, ovvero da quando hanno smesso di scambiarsi dolci dediche e parole d'amore sui social network.

Il parrucchiere, inoltre, da settimane non vivrebbe più nella casa milanese nella quale ha convissuto con Belen da quando si sono conosciuti, anzi la maggior parte delle sue giornate le passerebbe a La Spezia, sua città d'origine e dove c'è tutta la sua famiglia.

La presentatrice di Tu sì que vales, invece, non fa che mostrarsi su Instagram con i due figli e sempre più single. In una Stories che ha pubblicato di recente, ad esempio, la 36enne si è simpaticamente lamentata del fatto che esce poco e che trascorre quasi tutte le sue serate tra le mura domeniche a badare a Santiago e a Luna Marì (di Antonino non c'è traccia in nessun video o foto).

"Menomale che ho una bella casa grande", ha detto la soubrette rivolgendosi ai suoi oltre dieci milioni di follower.