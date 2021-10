Cambio di programmazione per il Grande Fratello Vip 6, il reality show condotto da Alfonso Signorini che per il mese di dicembre subirà delle modifiche legate alla messa in onda su Canale 5. Le anticipazioni sui palinsesti dell'ultimo mese dell'anno, rivelano che ci saranno dei cambiamenti legati alla prima serata e a "farne le spese" sarà il Grande Fratello Vip che quest'anno non terrà compagnia ai telespettatori nella serata del 31 dicembre.

Cambio programmazione Grande Fratello Vip 6: le novità di dicembre

Le anticipazioni sui palinsesti Mediaset del mese di dicembre, rivelano che per il Grande Fratello Vip è previsto uno stop della doppia puntata settimanale.

Il reality show condotto da Alfonso Signorini, anche quest'anno sta andando in onda con due puntate in prime time: quella del lunedì seguita da una media di circa tre milioni di spettatori, e quella del venerdì sera che si ferma a una media superiore ai 2,5 milioni di spettatori. Per il mese di dicembre sono previsti dei cambiamenti legati alla programmazione serale del GF Vip 6, dato che alcune puntate del venerdì verranno cancellate.

Il 24 e 31 dicembre salta il GF Vip 6 su Canale 5

Il prossimo 24 dicembre il Grande Fratello Vip non andrà in onda in prime time su Canale 5. La sera della Vigilia di Natale sarà trasmesso, infatti, il consueto appuntamento con il Concerto di Natale in diretta dal Vaticano.

Stessa situazione anche sette giorni dopo, dato che la puntata serale del GF Vip 6 non è prevista neppure per il 31 dicembre 2021, diversamente da quanto era successo nella quinta stagione. Lo scorso anno, infatti, complice il buon successo di ascolti che stava ottenendo il reality show, si scelse di puntare su una serata speciale con i protagonisti del GF Vip da trasmettere in diretta il 31 dicembre.

Dopo il flop dello scorso anno, il GF Vip cancellato il 31 dicembre

Il verdetto ascolti, però, non fu proprio dei migliori: il reality show di Signorini si fermò ad una media di appena 2,9 milioni di spettatori con il 13% di share contro gli 8 milioni registrati su Rai 1 da L'anno che verrà, lo show musicale condotto da Amadeus che totalizzò il 34% di share.

Di conseguenza, quest'anno i vertici del Biscione hanno scelto di modificare la programmazione e, il prossimo 31 dicembre non andrà in onda il GF Vip bensì un Concerto di Capodanno, di cui al momento non si conoscono ancora i dettagli. Confermata, invece, la puntata del lunedì sera che proseguirà anche a gennaio 2022 sempre su Canale 5.