Novità in arrivo per la programmazione Mediaset del mese di dicembre 2021. Le anticipazioni rivelano che ci saranno delle variazioni che riguarderanno in primis la messa in onda del Grande Fratello Vip 6, che dovrà rinunciare alla doppia puntata settimanale. Al posto di Alfonso Signorini, per due venerdì sera, ci sarà la conduttrice Federica Panicucci, pronta a sbarcare in prime time su Canale 5 dopo il grande successo di ascolti di questa stagione del suo Mattino 5.

Mediaset cambia programmazione a dicembre 2021: ecco cosa succederà

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset del mese di dicembre, toccherà da vicino la messa in onda del Grande Fratello Vip 6.

Il reality show condotto da Alfonso Signorini, con la partecipazione di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nelle vesti di opinioniste, non avrà per tutto il mese la doppia puntata serale.

Resta confermato l'appuntamento del lunedì sera con il GF Vip 6 ma non quello del venerdì.

Il 24 e 31 dicembre, infatti, in prime time su Canale 5 non ci sarà Alfonso Signorini e tutta la schiera di "vipponi" del suo reality show, ma toccherà a Federica Panicucci intrattenere il pubblico della rete ammiraglia Mediaset.

Il Grande Fratello Vip perde la doppia puntata settimanale a dicembre

Come ha confermato la conduttrice stessa di Mattino 5 in una recente intervista al settimanale Chi, il prossimo 24 dicembre condurrà una nuova edizione del Concerto di Natale che sarà in onda in prime time su Canale 5 a partire dalle 21:20.

Il Concerto di Natale in Vaticano prenderà così il posto del GF Vip che, quel venerdì sera, non andrà in onda. La stessa situazione, poi, si ripeterà anche la settimana dopo, ossia venerdì 31 dicembre.

Quest'anno, infatti, Mediaset ha scelto di non replicare l'appuntamento di Capodanno con il Grande Fratello Vip, così come era accaduto lo scorso anno.

Federica Panicucci prende il posto di Signorini: ecco come cambia la programmazione a dicembre

Complici gli ascolti decisamente bassi registrati dal reality show nella serata del 31 dicembre (con una media inferiore ai tre milioni contro i quasi nove milioni di spettatori di Rai 1), ecco che quest'anno ci sarà un certo live su Canale 5 nella serata dell'ultimo dell'anno.

A tenere in mano le redini di questo show, in onda in rigorosa diretta, sarà ancora Federica Panicucci che sarà affiancata sul palco dello show da Al Bano Carrisi, reduce dalla sua esperienza come ballerino a Ballando con le stelle 2021.

E così, per due venerdì di fila, Federica Panicucci ruberà il posto a Signorini che dovrà "accontentarsi" di andare in onda con il suo Grande Fratello Vip 6, per una sola volta alla settimana.