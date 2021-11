Le anticipazioni delle puntate dal 29 novembre al 3 dicembre della soap opera Il Paradiso delle Signore 6 rivelano numerosi colpi di scena.

La stilista Flora continua a non essere ben vista da Adelaide, che non ripone alcuna fiducia nei confronti della giovane. Salvatore Amato, invece, scopre nuove informazioni sulla madre Agnese e ne rimarrà talmente colpito da perdere il controllo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: nuove verità su Agnese e la reazione della figlia Tina

Le trame della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore rivelano che nelle prossime puntate sarà dato ampio spazio alle vicende di Agnese e della figlia Tina.

La cantante Amato, infatti, dopo aver visto dal vivo il bacio che si sono scambiati sua madre e il capo magazziniere Ferraris la sera precedente, decide di affrontarla e di spronarla a confessare.

Dal canto suo, Agnese rassicura la figlia di voler chiudere definitivamente il rapporto con Armando, in quanto non vi è alcun sentimento e nulla di serio. Chiede quindi a Tina di non riferire nulla a Salvatore, per scongiurare ulteriori tensioni e amarezze. Il signor Ferraris, però, non è d'accordo con la sarta Amato nel mettere fine al loro rapporto, in quanto prova davvero qualcosa per la donna.

Salvatore e Agnese: un rapporto sempre più turbolento

Armando parla con Agnese e le suggerisce di essere più trasparente con i suoi figli e di informarli delle menzogne di Giuseppe.

In seguito, la situazione diventa più accesa e ci sarà una successione di eventi interessanti. Salvatore, infatti, ascolta in maniera casuale e involontaria un discorso privato tra don Saverio e il signor Ferraris.

Dalla conversazione emergono i fatti che riguardano la relazione clandestina tra Armando e la madre Agnese. Le anticipazioni rivelano che la reazione del socio di Marcello sarà impulsiva e l’uomo perderà le staffe, non riuscendo a mantenere il controllo.

Profondamente scosso e in disappunto per il comportamento di sua madre, Salvo decide di allontanarsi da casa.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 29 novembre al 3 dicembre: le ricerche di Flora e la contessa Adelaide

Nel frattempo, verrà dato anche spazio alle vicende di Flora Ravasi, la giovane stilista de Il Paradiso delle Signore.

Le trame della daily soap di Rai 1, infatti, anticipano che nelle prossime puntate la giovane americana cercherà di fare luce sul passato di suo padre Achille, attraverso indagini e ricerche.

Per scoprire la verità sul suo conto, la donna farà tesoro di tutte le fonti possibili, provando anche a contattare nuovamente Cosimo Bergamini. L'uomo invia un telegramma in risposta alle richieste di Flora, il quale però sarà recepito dalla contessa Adelaide. Quest'ultima, pertanto, acquisisce la certezza che Flora stia continuando a ricercare informazioni sul conto del padre, e per tali ragioni continuerà a tenerla sott'occhio, perdendo fiducia nei confronti della giovane.