Giovedì 18 novembre il catalogo di Netflix si arricchisce di un nuovo titolo animato: Cani nello spazio (Dogs in Space), pronto a entrare nelle case e nei cuori di tutti gli amanti del migliore amico dell'uomo. La prima stagione della serie TV animata avrà un totale di 10 episodi, probabilmente dalla durata di circa 20 minuti ciascuno. Sebbene sia indicata come una serie per bambini, già dal trailer è possibile intuire come in realtà Cani Nello Spazio sia per tutte le età: battute frizzanti, ironia intelligente e soprattutto un'avventura ricca di pericoli ignoti in cui la squadra degli amici a quattro zampe dovrà far fronte per assicurare la sopravvivenza della razza umana.

Lo stesso netflix pone la Serie TV sotto i Tag “Anticonformistico”, “Intelligente” e “Bizzarro”, quindi c'è da chiedersi cosa ci aspetta da un titolo del genere. Lo show animato porta la firma di Jeremiah Cortez e rappresenta, per il creatore, il debutto sullo schermo e un banco di prova che stabilirà il futuro della sua carriera.

Per poter visionare la serie TV sarà comunque necessario collegarsi alla piattaforma streaming di Netflix; al momento, tuttavia, non sarà possibile registrarsi tramite il mese di prova gratuita. Bisognerà sottoscrivere un abbonamento grazie ai pacchetti resi disponibili dal sito.

Il trailer di Cani nello Spazio

Cani Nello spazio: la trama

In un futuro non molto lontano il destino della Terra sembra ormai segnato: gli umani hanno distrutto il proprio Pianeta e un gruppo di folli scienziati decidono di tentare il tutto per tutto mandando nello spazio una squadra di can ben addestrati con l'obbiettivo di trovare una nuova casa.

A comandare la squadra, il simpaticissimo Garbage, capitano della nave spaziale, dal cuore d'oro e superdeterminato a trovare una nuova casa dove vivere felice insieme alla sua padrona.

Ad accompagnare Garbage, la formidabile Stella, il cane pastore Ufficiale Tattico della squadra Pluto. Nomi è un cucciolo Shih Tzu piuttosto impertinente, nonché pilota del'astronave; Ed, invece è un Jack Russell affetto da cleptomania che ha il ruolo di “Ambasciatore”; a completare la squadra, infine, Chonies, il medico chihuahua della nave.

Il gruppo di improbabili amici a quattro zampe andrà in giro per il cosmo alla ricerca di un nuovo pianeta abitabile da chiamare Casa; affronteranno i più strani e bizzarri pericoli dell'Universo, sempre determinati a completare la missione. Durante i loro viaggi incontreranno spesso nemici pronti a ostacolarli, ma anche creature di buon cuore che invece daranno loro tutto l'aiuto possibile.

Il tutto condito con quell'ironia leggera capace di strappare una risata a chiunque.

Il Cast della serie TV

Ecco la lista degli attori americani che presteranno la loro voce ai personaggi di Cani nello Spazio: