Non si è mai espressa in maniera diretta circa le voci di Gossip che negli ultimi tempi l'hanno tirata in ballo ma sembra evidente che il suo ultimo gesto fughi ogni possibile dubbio. Francesca Chillemi ha pubblicato nelle sue Storie Instagram uno scatto in cui compare il compagno Stefano Rosso, la figlia della coppia Rania e suo cognato, il tutto con tanto di cuore. L'occasione per postare la foto è nata per via del giorno del compleanno del fratello di Stefano a cui l'ex Miss Italia ha fatto gli auguri pubblici, ma sembra essere un modo per mettere a tacere il pettegolezzo che la vedeva pericolosamente vicina al collega Can Yaman.

Il pettegolezzo su Francesca e Can

Sono attualmente impegnati sul set di 'Viola come il mare', produzione della Lux Vide ma uno scoop lanciato qualche giorno fa dal settimanale Chi faceva pensare che tra Can Yaman e Francesca Chillemi ci fosse qualcosa di più di una semplice stima tra colleghi. Il magazine diretto da Alfonso Signorini aveva immortalato l'attore turco che ben protetto da un cappuccio lasciava la casa romana di Francesca dopo una notte passata sotto lo stesso tetto. Inoltre, il fatto si sarebbe ripetuto una seconda volta: inutile dire che il gossip si è diffuso velocemente sul web scatenando anche l'indignazione di qualche utente che ha sottolineato la mancanza di rispetto nei riguardi dell'ex Miss Italia che è sentimentalmente impegnata.

Per di più, lo scorso weekend i due attori sono arrivanti insieme alla festa organizzata in onore di Blanca, la nuova fiction che verrà trasmessa su Raiuno a partire dal 22 novembre. Insomma, tutto lascia intendere che tra Can e Francesca la sintonia nata sul ser si stesse trasformando in qualcosa di più. Ma oggi con un semplice gesto la Chillemi ha messo a tacere, o almeno ci ha provato, le voci di gossip che hanno travolto non solo lei in prima persona ma anche il compagno.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Uno scatto in cui è presente Stefano Rosso ha fugato ogni dubbio: con il padre di sua figlia Rania tutto procede a gonfie vele.

Francesca legata a Stefano Rosso

Nessun flirt con Can Yaman dunque: Francesca continua la sua relazione con Stefano con il quale non ha ancora contratto matrimonio, anche perché lei stessa qualche tempo fa ha ammesso di non avere le nozze tra i suoi progetti più imminenti in quanto si sente già molto felice per l'arrivo della sua primogenita che ha già 5 anni.

Figlio di Renzo Rosso, fondatore della marca Diesel, Stefano è legato a Francesca da dal 2015. Evidentemente l'uomo non teme il pettegolezzo, sicuro dell'amore che lo lega a Chillemi. Da parte sua, Francesca non pare disposta ad esporsi, almeno per adesso, in maniera diretta rispetto a tali voci. Anche Can Yaman ha preferito restare in silenzio: chissà se l'attore turco nel suo primo libro, la cui uscita è stata annunciata da poco sui social, chiarirà finalmente la sua situazione sentimentale.