Prosegue l'appuntamento con Cuori, la fiction di Rai Uno con protagonisti Pilar Fogliati, Daniele Pecci e Matteo Martari. Ambientata negli agli sessanta, Cuori narra le vicende di un gruppo di eccellenti cardiochirurghi che hanno l'obiettivo di realizzare il primo trapianto di cuore in Italia. Il medical drama, con le storie dei pazienti e dei medici, si intreccia con le vicissitudini di un triangolo amoroso, destinato a far soffrire molte persone. La fiction, che ha ottenuto un enorme successo, chiuderà i battenti domenica 28 novembre, quando andrà in onda l'ottava ed ultima puntata.

Le anticipazioni del finale di stagione preannunciano diversi colpi di scena. Le condizioni di Cesare peggioreranno sempre di più, ed il trapianto sembrerà essere l'unica soluzione per consentirgli di sopravvivere. Il primario vuole che sia Alberto, suo fidato amico, ad eseguire il delicato intervento. Tuttavia Ferraris non riesce ad essere lucido, a causa dei coinvolgimenti personali. A questo punto, Corbara noterà un qualcosa di strano nel rapporto fra il giovane e sua moglie, ma lo attribuirà a ciò che da poco è successo a Luisa. Pertanto deciderà di andare a trovare la ragazza nel reparto di psichiatria dove è stata ricoverata. La giovane Ferraris, nonostante il suo farneticare, gli insinuerà un dubbio atroce: il fratello l'ha tradita, e ben presto potrebbe fare lo stesso con lui.

Cuori, anticipazioni ultima puntata: Cesare vuole che Alberto esegua il trapianto

Già nel corso della puntata andata in onda il 21 novembre, le condizioni di Cesare sono apparse molto critiche, tanto che l'uomo ha trovato il coraggio di confessarlo alla moglie e alla figlia. Stando alle anticipazioni del finale di stagione, previsto per domenica 28 novembre, Corbara peggiorerà, e l'unica soluzione per salvargli la vita sembrerà essere il trapianto di cuore.

Ironia della sorte, il sogno professionale del cardiochirurgo potrebbe realizzarsi proprio sulla sua pelle. Data la stima professionale ed il rapporto umano, il primario deciderà che sarà Alberto ad eseguire l'intervento. Tuttavia, l'uomo ignora che il suo fidato amico non è libero dai coinvolgimenti personali, che esecuzione di un'operazione del genere richiederebbe.

Spoiler Cuori, ultima puntata: Luisa insinua dei dubbi in Corbara

Stando alle anticipazioni della puntata conclusiva della fiction Cuori, Alberto, pur essendo un fuoriclasse dal punto di vista professionale, attualmente non possiede la lucidità per realizzare il trapianto come richiesto da Cesare. Il giovane cardiochirurgo è ancora provato da ciò che ha dovuto fare contro Luisa, difatti non voleva arrivare al punto di farla internare. Inoltre, Corbara è il marito della donna che ama, e non riesce ad agire con imparzialità. Il primario, però, noterà qualcosa di strano fra sua moglie e Ferraris, attribuendolo erroneamente al dramma di Luisa. Pertanto deciderà di recarsi dalla ragazza per farle una visita.

Nel corso del colloquio, la sorella di Alberto si lascerà sfuggire un dettaglio che potrebbe aprire gli occhi al professore.

Cuori, finale di stagione: Cesare saprà di Alberto e Delia

Gli spoiler del finale di stagione di Cuori anticipano che, alle Molinette arriverà un nuovo direttore sanitario, che si mostrerà da subito alleato di Mosca. Cesare non si darà per vinto, ma ormai manca solo la firma del Consiglio, dopodiché il capo-chirurgo avrà vinto. Mentre, Alberto e Delia rimarranno in ospedale per analizzare i dati provenienti dal Sudafrica, Cesare deciderà di ritornare a casa. Rientrato nella sua dimore, l'uomo troverà degli scatoloni della moglie provenienti da Houston. Aprendoli troverà delle tracce che gli faranno capire la verità riguardo al passato della dottoressa Brunello e del dottor Ferraris.