Domenica 28 novembre va in onda l'ultima puntata di Cuori, la fiction di Rai 1 con Pilar Fogliati che ha saputo far breccia nel cuore degli spettatori. A partire dalle ore 21:30 circa, andranno in onda gli ultimi due episodi di questa prima fortunata stagione. Occhi puntati sulle condizioni di salute di Cesare che non saranno proprio delle migliori: l'uomo, infatti, necessita al più presto di un cuore nuovo per evitare il peggio.

Cesare sta male e chiede aiuto ad Alberto: anticipazioni Cuori ultima puntata 28 novembre

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti l'ottava e ultima puntata di Cuori in onda domenica 28 novembre, rivelano che nel primo episodio dal titolo "Cuori a metà", le condizioni di Cesare peggioreranno drasticamente.

Il primario ha bisogno al più presto di un cuore nuovo e vorrebbe che fosse proprio Alberto a impiantarglielo.

Alberto, però, si troverà in una posizione non proprio facile: l'uomo si sentirà in colpa per quello che è successo a Luisa e al tempo stesso anche per i sentimenti che prova nei confronti di Delia.

Gli spoiler di questa ultima puntata della fiction di Rai 1, rivelano che anche per Delia non sarà facile affrontare questa situazione. La cardiologa, infatti, si sentirà a disagio in presenza del marito.

Cesare decide di tornare a casa: anticipazioni Cuori 28 novembre

A seguire, andrà in onda il secondo episodio dal titolo "Fino all'ultimo respiro". Le anticipazioni di Cuori del 28 novembre rivelano che in ospedale farà il suo arrivo un nuovo direttore sanitario, che fin dal primo momento si rivelerà un valido alleato di Mosca.

Intanto, mentre Alberto e Delia decideranno di restare in ospedale per studiare i nuovi bollettini medici che arrivano dal Sudafrica, Cesare deciderà di tornare a casa.

E così, domenica 28 novembre calerà il sipario sulla prima stagione di Cuori con la messa in onda dell'ultima puntata.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il futuro di Cuori: la Rai tace e spunta l'ipotesi della trasformazione in soap come Il Paradiso delle signore

Un appuntamento imperdibile per i quasi quattro milioni di spettatori che, in queste settimane, hanno seguito con interesse le vicende dei vari protagonisti.

In tanti, in queste ore, si chiedono già se ci sarà la seconda stagione della fiction con Pilar Fogliati e Daniele Pecci.

Al momento, però, da parte della Rai non ci sono ancora conferme ufficiali su quello che sarà il futuro di questa serie.

Nelle ultime ore, sul web si sono lette diverse indiscrezioni, tra cui quella di una possibile trasformazione di questa serie in una soap quotidiana, così come è accaduto già con Il Paradiso delle signore. Da parte della Rai, però, queste indiscrezioni non sono state confermare ma neppure smentite.