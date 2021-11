Non accenna a placarsi la bufera per le parole contro l’aborto pronunciate da Alfonso Signorini nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda lunedì 15 novembre. Le dichiarazioni del giornalista, sommerse dalle critiche, rischiano di creare una frattura anche tra i suoi collaboratori, dietro le quinte del reality di Canale 5. La stessa Endemol Shine Italy, società di produzione del programma, ha voluto prendere le distanze dal conduttore con un comunicato in cui si dissocia dalle affermazioni pronunciate in diretta. A quel punto lo stesso Signorini ha rotto il silenzio, per commentare sui social quanto accaduto, con un tweet sulla vicenda in cui non sembra per nulla intenzionato a scusarsi.

Signorini su Twitter difende la propria libertà di pensiero

Nel breve messaggio lasciato su Twitter Alfonso Signorini esprime chiaramente la propria opinione e lascia trasparire la volontà di non fare alcun passo indietro. Il giornalista fa riferimento alle sue battaglie personali per i diritti civili, citando quella per la difesa e il rispetto della libertà di pensiero. Quindi il conduttore del "Grande Fratello" ribadisce di voler tutelare questo valore con fermezza, indipendentemente dal proprio gruppo di lavoro. Non a caso scrive “difendiamo, anzi difendo questo valore”, per rimarcare l’uso della prima persona plurale che tante critiche ha generato, perché sembrava voler indicare un pensiero condiviso dall’intero staff della programma.

Il messaggio con cui i produttori del Grande Fratello hanno preso le distanze da Signorini

Il messaggio di Alfonso Signorini su Twitter è sembrato una risposta al comunicato diffuso pochi minuti prima da Endemol Shine Italy, la società che produce il reality di Canale 5, nel quale vi era un’inequivocabile presa di distanza da quanto affermato dal conduttore in diretta.

Infatti la posizione di Signorini, decisamente contraria all’aborto, era sembrata quella di tutto il suo gruppo di lavoro, visto l’uso del “noi” da parte del giornalista. Quindi Endemol ha voluto ribadire come l’opinione del presentatore su un tema delicato come l’aborto fosse strettamente personale, andando a toccare un diritto di ogni donna, come stabilisce l’ordinamento italiano.

Nel dissociarsi da quanto detto da Signorini, Endemol ha voluto sottolineare come in ogni comunità possano esserci opinioni differenziate e ha sottolineato l’attenzione da sempre mostrata dal "Grande Fratello" verso tutte le evoluzioni sociali, nel pieno rispetto dei diritti civili.

Le parole di Signorini che hanno scatenato la tempesta

Ma cosa ha detto Signorini per scatenare una simile bufera? "Siamo contrari all'aborto in ogni sua forma", ha spiegato all’improvviso durante la diretta, nel corso di uno scherzo a Giucas Casella. Come detto, oltre alla posizione del conduttore, in molti hanno criticato l’uso del plurale, come a indicare un’opinione condivisa da tutto lo staff del programma.

Queste parole sono state pronunciate in un momento frivolo, mentre si fingeva per gioco la gravidanza della cagnolina del concorrente vip. Quando Casella ha ipotizzato la possibilità di un aborto da parte dell’animale, il conduttore ha risposto con la sua frase polemica, che ha immediatamente scatenato un dibattito, con critiche pesanti da parte di molte donne, come la giornalista Selvaggia Lucarelli, e di tanti altri personaggi dello spettacolo, come Sabrina Ferilli o Fiorella Mannoia. Molti anche i commenti dei politici, che si sono divisi su quanto affermato da Signorini: c’è stato chi lo ha attaccato duramente, come Laura Boldrini, mentre Giorgia Meloni ne ha difeso la libertà di espressione.