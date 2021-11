Svolta sensuale per Giulia Stabile: la ballerina vincitrice di Amici 20, questo 9 novembre, ha postato su Instagram un reel che in poche ore ha fatto incetta di like e commenti positivi. Sulle note della canzone 'Onother one bites the dust' dei Queen, la giovane romana ha ballato in tacchi a spillo e collant neri che mettono in risalto il suo fisico. Non è passato inosservato, tra i tanti, quello di Sangiovanni: il fidanzato della diciannovenne pare aver gradito molto il video.

Intanto il 14 novembre sarà un anno estato dall'ingresso di Giulia ad Amici: la ragazza timida ed insicura ha lasciato il passo ad una giovane donna più 'confident' e sicura si sé.

Il ballo di Giulia conquista gli utenti dei social

Dopo la vittoria ad Amici 20, la carriera di Giulia ha subito un'impennata: tanti gli impegni della giovane ballerina che riesce comunque a far fronte ad ogni impegno. La romana si è conquistata con la sua arte e la sua personalità genuina l'affetto del pubblico. La danzatrice, infatti, è molto seguita sui social, dove può già contare su un seguito di più di 1.6 milioni di follower.

Ogni suo nuovo post su Instagram viene accolto con gioia dai fan e così è stato anche con il suo ultimo reel, dove Stabile danza in tacchi e calze nere, completano il look un paio di shorts e una maglia aderente. Sensuale ma non volgare, il ballo di Giulia ha raccolto il consenso di tutti, ma per i sostenitori della ragazza è stato impossibile non notare il commento di Sangiovanni.

'Impazziscooo', ha scritto il cantante, che ha annunciato l'uscita di un nuovo singolo per venerdì 12 novembre, nuova canzone che prevede la collaborazione con Madame. 'Ti capiamo Sangiovanni', hanno risposto alcuni fan, sottolineando la bellezza e l'eleganza dei movimenti di Giulia. Anche Raffaella Mennoia ha commentato con: "Sexy".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Quest'ultima ha immediatamente risposto al fidanzato. 'Siamo fortunatelli', ha scritto Stabile, la quale a sua volta ha voluto far sapere al cantautore di ricambiare a pieno il suo interesse.

Insomma pare proprio che dopo un'estate un po' burrascosa per via del gossip che li ha travolti ingiustamente, Giulia e Sangiovanni abbiano imparato a calibrare la sfera privata e quella pubblica esponendosi sui social senza esagerare ma senza negarsi la spontaneità legata alla loro giovane età.

La foto di coppia: 'Condividere la felicità'

Appena ieri, Giulia aveva condiviso con i propri fan un post che la vedeva protagonista proprio con Sangiovanni. La foto scattata da Rudy Zerbi, grande sostenitore di entrambi, rappresenta la semplicità con cui i due ragazzi stanno vivendo il loro sentimento nonostante la velocità con cui la loro vita è cambiata dopo la fine del talent. 'Condividere la felicità', ha scritto Giulia a corredo della foto in cui lei e Sangio sono abbracciati su una panchina.

Amore e carriera sembrano procedere di pari passo per la coppia che si è contesa la finalissima ad Amici 20. Con buona pace degli haters, con i quali Giulia si è scontrata ultimamente sui social, pare che Stabile e Sangiovanni abbiano trovato un equilibrio che consente loro di gestire la loro storia, anche se a distanza.