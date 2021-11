Durante la 17ª puntata del GFVip c’è stato uno scontro piuttosto ruvido tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Il giorno seguente l’accaduto, Manila Nazzaro e Carmen Russo hanno cercato di consolare la coinquilina, in particolare - secondo le due donne - il figlio di Patrizia Mirigliani non sarebbe ancora pronto a intraprendere una relazione.

Lo scontro Miriana-Nicola

Durante la puntata, Miriana Trevisan ha dichiarato di volere interrompere definitivamente la conoscenza con Nicola Pisu. Deluso per essere stato “scaricato” dalla coinquilina, il 32enne ha poi deciso di nominarla.

Dal canto suo anche Miriana ha restituito il favore, ma tra i due “vipponi” è scaturito un nuovo scontro.

Nel dettaglio, il figlio di Patrizia Mirigliani ha detto: “Vai da quelli che ti trattano male, quello ti meriti”. Tale affermazione ha spiazzato Trevisan, che ha invitato il coinquilino a vergognarsi per quanto affermato.

A fare eco alla showgirl, ci ha pensato Alfonso Signorini: il conduttore del GFVip ha precisato che frase del genere non vanno dette né ad un uomo né a una donna. Anche i “vipponi” presenti alla discussione hanno redarguito Pisu. In particolare, Sophie Codegoni ha invitato il coinquilino a stare più tranquillo e non reagire in tale modo.

Il commento di Manila

Il giorno seguente la diretta del GFVip, Miriana Trevisan ha commentato l’atteggiamento di Nicola Pisu, dicendosi sostanzialmente fiera per avere allontanato il coinquilino: “Da giorni cercavo di dirvi che faceva questa cose”.

Inoltre ha spiegato che una persona simile non l’avrebbe mai presentata alla sua famiglia.

Ad appoggiare le parole di Trevisan ci ha pensato Manila Nazzaro. L’ex Miss Italia ha spiegato di essere stata messa al corrente di quanto accaduto in SuperLed e ha cercato di consolare la coinquilina. Poi, ha sparato a zero su Nicola: “Non è molto stabile lui”, aggiungendo che Pisu sarebbe inadatto a un contesto come quello del Grande Fratello Vip.

Per rimarcare il proprio pensiero, Nazzaro ha precisato che chiunque dica il contrario parla di favole.

Carmen si è schierata con Miriana

Anche Carmen Russo sembra condividere il pensiero di Manila e Miriana. Secondo la ballerina, Nicola non sarebbe molto sereno nella casa del GFVip: egli prima direbbe una cosa, poi ne farebbe un’altra e un momento dopo cambierebbe di nuovo idea.

A tale proposito Carmen Russo si è sentita in dovere di spezzare una lancia a favore di Trevisan: “È meglio che hai preso le distanze”, sostenendo che Miriana saprebbe capire la situazione mentre Nicola no.