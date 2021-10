Manuel Bortuzzo sta portando avanti con grande forza e tenacia il suo percorso all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6. In queste ultime ore, però, il giovane nuotatore ha dovuto fare i conti con un problema di salute che potrebbe mettere a repentaglio il suo percorso all'interno della casa più spiata d'Italia e costringerlo addirittura ad abbandonare per sempre il reality show.

Manuel Bortuzzo alle prese con un'infezione: a rischio il GF Vip

Nel dettaglio, già qualche settimana fa Manuel si era lamentato per dei problemi di salute legata ad un'infezione che fortunatamente riuscì a risolvere grazie ad una cura a base di antibiotici.

A distanza di pochi giorni, però, ecco che l'infezione è tornata di nuovo, così come ha svelato lo stesso Manuel, aggiungendo che questa cosa "non è normale".

Bortuzzo, parlando con Lulù e Alex Belli ha ammesso che questa è la terza volta che gli capita nel giro di un mese, motivo per il quale necessita di un controllo medico al più presto.

Manuel ha aggiunto che, quando questa infezione è capitata in passato con una certa frequenza, è stato necessario intervenire con una operazione chirurgica. Insomma il quadro clinico di Manuel sembrerebbe alquanto preoccupante e non si esclude che Bortuzzo possa addirittura lasciare il gioco.

Bortuzzo super favorito tra i concorrenti

A questo punto, quindi, non resta altro che attendere quello che sarà il verdetto finale del medico dopo aver preso atto della situazione in cui si trova Bortuzzo e dei rischi che sta correndo per questa infezione contratta adesso che si trova all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

Intanto, però, Manuel continua ad essere uno dei concorrenti super-favoriti di questa sesta edizione del Reality Show.

Ad oggi, infatti, secondo i bookmaker è lui il super-favorito di questo GF Vip e nel caso in cui i medici dovessero essere d'accordo sul fatto che Bortuzzo non debba lasciare la casa di Cinecittà, non si esclude che possa essere proprio lui il trionfatore finale di quest'anno.

All'interno della casa di Cinecittà, Manuel continua ad essere protagonista anche del "tormentato" flirt con la giovane Lulù Selassié.

La tormentata love story tra Manuel e Lulù al Grande Fratello Vip 6

La scorsa settimana, la giovane principessina aveva ammesso di volerne prendere le distanze, dopo aver capito che Bortuzzo non intendeva sbilanciarsi più di tanto nei suoi confronti.

Peccato, però, che pochi giorni dopo quella promessa, sia tornata di nuovo indietro sui suoi stessi passi, chiedendo a Manuel di poterle dare una seconda chance.

Anche in questo caso, però, la reazione di Bortuzzo non è stata delle migliori ed ha ammesso e ribadito di non essere interessato ad una storia d'amore all'interno del reality show.