Alex Belli continua ad essere al centro dell'attenzione al Grande Fratello Vip 6. L'attore, anche nel corso della puntata serale trasmessa il 12 novembre su Canale 5, si è ritrovato a dover affrontare le polemiche di sua moglie Delia in merito al rapporto sempre più confidenziale che sta costruendo in casa con Soleil Sorge. Ebbene, al termine della puntata serale, Alex è apparso piuttosto furioso e con Soleil si è cimentato anche nella parodia del padrone di casa Alfonso Signorini.

Alex Belli deluso dalla scoperta fatta su sua moglie dopo la puntata del GF Vip

Nel dettaglio, Alex Belli durante la puntata del GF Vip 6 ha assistito al confronto che c'è stato in studio tra sua moglie e Soleil Sorge.

Ancora una volta, Delia ha rimarcato il fatto che Soleil dovrebbe vergognarsi, dato che col suo modo di fare provocherebbe suo marito, cercando in tutti i modi di farlo cadere nella sua trappola.

Parole che hanno dato il via ad un accesissimo confronto in studio, che ha imbarazzato Alex Belli, il quale al termine della puntata serale, non ha perso occasione per puntare il dito contro sua moglie.

Come se non bastasse, poi, durante il momento delle nomination, Alex ha scoperto da Alfonso che Delia Duran si è rifiutata di incontrarlo di nuovo, ammettendo che in quel momento non aveva voglia di vederlo e di avere un nuovo chiarimento con lui.

Alex Belli 'prende in giro' Signorini e si cimenta nella sua imitazione

La reazione dell'attore non è stata affatto delle migliori e, subito dopo la diretta si è sfogato proprio con Soleil Sorge.

L'attore, raccontando all'ex protagonista di Uomini e donne, quello che aveva scoperto durante la diretta del Grande Fratello Vip 6, si è cimentato anche nella parodia di Signorini.

Alex ha "preso in giro" il modo di parlare di Signorini e il tono con cui gli ha comunicato il rifiuto di Delia di incontrarlo.

"Eh sai caro Belli, purtroppo avevo chiesto a Delia se voleva vederti, ma non ti ha voluto vedere", ha esclamato Alex rifacendo a suo modo, l'imitazione del conduttore del Grande Fratello Vip che in queste ore sta spopolando sul web e sui social.

Nuovo possibile incontro tra Alex e Delia al Grande Fratello Vip

Come reagirà Signorini a questa imitazione/parodia fatta da Alex nella casa del Grande Fratello Vip? Vedremo se nel corso della prossima puntata serale del GF Vip, il conduttore replicherà all'attore.

Intanto resta da capire come si evolverà la situazione tra Alex e Delia? Ci sarà un nuovo confronto nel corso delle prossime puntate serali? La donna varcherà di nuovo la soglia della porta rossa per chiarirsi con suo marito? Lo scopriremo lunedì 15 novembre.