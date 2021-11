Venerdì 5 novembre, in prime time su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata in diretta del Grande Fratello Vip 6, la quale si preannuncia ricca di sorprese e colpi di scena. I riflettori saranno puntati su Alex Belli, protagonista di un acceso scontro in casa con Aldo Montano. L'attore, inoltre, in queste ultime ore si è reso protagonista di una battuta pessima sul conto di Manuel Bortuzzo, che potrebbe costargli anche dei provvedimenti. Spazio anche all'esito del televoto settimanale, con Soleil Sorge che rischia di essere eliminata.

Anticipazioni Grande Fratello Vip del 5 novembre: prevista una nuova eliminazione

Nel dettaglio, le anticipazioni del Grande Fratello Vip 6 di questo venerdì 5 novembre, rivelano che ci sarà spazio per il verdetto finale del televoto di questa settimana.

A rischio eliminazione dalla casa di Cinecittà vi sono: Soleil Sorge, Gianmaria Antinolfi, Jo Squillo e Nicola Pisu. Uno dei quattro dovrà abbandonare definitivamente il cast del reality show e rinunciare così alla possibilità di accedere alla fase finale del reality show Mediaset.

Occhi puntati in primis su Soleil che, in queste ultime ore, ha ammesso di essere preoccupata dato che dopo essere stata bacchettata in diretta tv da Signorini, teme di poter essere eliminata dalla puntata serale di questo venerdì.

Come da tradizione, poi, nel corso della lunga puntata serale del GF Vip si parlerà dei fatti salienti di questa settimana, avvenuti all'interno della casa di Cinecittà.

Bufera su Alex Belli: dalla lite con Aldo allo scivolone su Manuel

Uno dei momenti clou degli ultimi giorni, è stato sicuramente quello legato all'accesissima discussione tra Alex e Aldo.

I due gieffini sono arrivati a sfiorare la rissa: in particolar modo, il campione olimpico si è arrabbiato nei confronti dell'attore, deluso da alcune dichiarazioni che ha rilasciato in confessionale.

Ma questa non è l'unica polemica delle ultime ore che riguarda Alex Belli. L'attore, infatti, si è lasciato andare anche ad una pessima battuta su Manuel Bortuzzo, di fatto ironizzando sulla sua disabilità.

Lo staff di Manuel chiede provvedimenti contro Alex Belli

Frasi che hanno scatenato una "bufera" web: in tantissimi stanno chiedendo a gran voce alla produzione del GF Vip di procedere addirittura con la squalifica immediata dal gioco.

A sbilanciarsi, in queste ultime ore, anche lo staff social di Bortuzzo che su Instagram ha postato un duro messaggio contro Alex, in cui chiedono alla produzione di attuare dei "seri provvedimenti" dopo che ha sbeffeggiato Manuel.

Cosa succederà a questo punto? Signorini venerdì sera bacchetterà Alex e annuncerà provvedimenti? Lo scopriremo nel corso della diretta.