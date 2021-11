In questo momento Gianmaria Antinolfi risulta essere il personaggio più bersagliato del GFVip. Il 36enne campano si è dichiarato a Sophie Codegoni, ma sta ricevendo numerose critiche sopratutto da Alex Belli e Soleil Sorge. Domenica 31 ottobre, il duo ha esagerato nel commentare l’atteggiamento del 36enne campano, tanto da far intervenire la famiglia di lui.

L’accaduto

Domenica 31 ottobre, Davide e Alex stavano parlando del comportamento di Gianmaria Antinolfi. Secondo i due “vipponi”, il coinquilino starebbe recitando nei confronti di Sophie. In un secondo momento si è intromessa nella chiacchierata anche Soleil Sorge.

Quest’ultima ha commentato le ultime dichiarazioni di Gianmaria, in merito alla presunta relazione con una donna sudamericana sposata: “Io ho incontrato il marito di lei e mi ha raccontato la verità dei fatti”. Successivamente, l’attenzione si è spostata sulla sorpresa mal riuscita a Sophie Codegoni da parte del 36enne. In particolare, Belli ha chiosato: “Questa roba del letto era da American Psycho”. A fare eco all’attore ci ha pensato la 27enne italo-americana: “Con me si presentava proprio sotto casa”.

A quel punto Davide Silvestri è intervenuto e si è dissociato dai suoi coinquilini. Il diretto interessato ha invitato il duo Belli-Sorge a moderare i termini: “State esagerando”.

La famiglia di Gianmaria rompe il silenzio

Ovviamente, i commenti poco carini all’indirizzo di Gianmaria Antinolfi non sono passati inosservati ai telespettatori della diretta h24. In particolare, alcuni utenti hanno deciso di mostrare l’accaduto allo staff del 36enne campano e alla sua famiglia. Dopo essere stati sollecitati, i congiunti del “vipponi” hanno pubblicato un comunicato: “Tutti chiedono che vengano presi provvedimenti per tutelare l’immagine, la dignità e la persona di Gianmaria”.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In un secondo momento la famiglia di Antinolfi ha fatto sapere di valutare attentamente gli audio pronunciati da Soleil e Alex: “Affideremo a dei professionisti i filmati per capire se sussistono gli estremi per poter agire legalmente”.

Nonostante la presa di posizione della famiglia di Gianmaria, è stato precisato che quando il 36enne uscirà dal Reality Show sarà lui stesso a valutare o meno una querela nei confronti dei due coinquilini.

La famiglia ha ribadito l’intenzione di non volere scavalcare nessuno.

Nella giornata di sabato 30 ottobre invece, era intervenuto lo staff di Gianmaria Antinolfi che aveva chiesto un procedimento disciplinare nei confronti di Soleil per questa frase ai danni del 36enne: “Come gli scarafaggi, gli butti l’acido e non muoiono, si rinforzano”.