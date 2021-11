Gianmaria Antinolfi protagonista di una "scena imbarazzante" nella casa del Grande Fratello Vip. In queste ultime ore, infatti, l'ex fidanzato di Soleil Sorge e Belen Rodriguez si è reso protagonista di un episodio che non è passato inosservato agli occhi dei telespettatori social che seguono e commentano la diretta del reality show 24 ore su 24. Un gesto che ha scatenato ilarità ma anche un certo "disgusto", dato che Antinolfi dopo aver messo una mano nei pantaloni, non ha esitato ad annusarla.

Gianmaria 'imbarazzante' nella casa del GF Vip: ecco cosa ha fatto (Video)

Nel dettaglio, Gianmaria si trovava in zona biliardo mentre stava conducendo una partita assieme ad altri vipponi, quando a un certo punto ha messo una mano nel pantalone. L'ex fidanzato di Soleil Sorge, sperando di non essere "inquadrato" o quanto meno beccato dalla regia del Grande Fratello Vip 6, ha messo con una certa "nonchalance" una mano nel pantalone, toccandosi il lato B.

Come se non bastasse, poi, Gianmaria dopo aver estratto la mano dal pantalone non ha esitato ad annusarla. Insomma una scena a tratti imbarazzante e anche un tantino disgustosa che non è passata inosservata tra gli spettatori social che seguono il Grande Fratello Vip, i quali l'hanno resa subito virale sul web.

Il web 'disgustato' dalla scena di Gianmaria che mette la mano nei pantaloni al GF Vip

"Ma in che senso?", si è chiesto uno spettatore social del reality show condotto da Signorini dopo aver visto la scenetta di cui si è reso protagonista Gianmaria Antinolfi in queste ultime ore, all'interno della casa più spiata d'Italia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

E chissà se, dopo che è diventato virale sul web, non venga mostrata al diretto interessato nel corso della prossima puntata serale del Grande Fratello Vip 6, prevista per questo venerdì 19 novembre 2021 in prime time su Canale 5. Tra l'altro Gianmaria è anche uno dei concorrenti a rischio eliminazione in questa nuova puntata del reality show.

Gianmaria, Sophie e Miriana a rischio eliminazione dal GF Vip del 19/11

Antinolfi, infatti, si trova al televoto con Sophie Codegoni e Miriana Trevisan: uno dei tre dovrà abbandonare definitivamente la casa di Cinecittà nel corso della serata di venerdì e quindi abbandonare definitivamente il gioco.

Chi dei tre uscirà per sempre dal cast del reality show? Particolarmente a rischio potrebbe esserci Sophie Codegoni, dato che in casa è la "nemica giurata" di Soleil Sorge, una delle concorrenti più forti e amate di questa sesta edizione. I fan di Soleil si coalizzeranno per portare l'ex tronista Sophie Codegoni all'eliminazione definitiva? Lo scopriremo nel corso della diretta del GF Vip di venerdì sera.