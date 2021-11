Gianmaria Antinolfi si è reso protagonista di un gesto curioso al GFVip. Come segnalato in un video pubblicato su Twitter da un telespettatore della diretta h24, il "vippone" mentre giocava a biliardo ha messo una mano nei jeans. In un secondo momento, il 36enne ha odorato le dita per capire se avevano un cattivo odore. Ovviamente, l'episodio ha scatenato l'ironia del web.

L'accaduto

Sul web sta circolando un video che vede Gianmaria protagonista. Scendendo nel dettaglio, si vede il 36enne campano intento a giocare a biliardo. A un certo punto il gieffino si è avvicinato al muro e ha messo una mano nei jeans.

Sebbene il diretto interessato abbia cercato di fare il vago, in un secondo momento ha odorato la mano.

Il gesto del "vippone" non è passato inosservato ai telespettatori della diretta h24.

La reazione dei telespettatori

Di fronte alle immagini di Gianmaria che annusa la sua mano dopo averla passata nei pantaloni, il web è apparso piuttosto spiazzato. Su Twitter, alcuni utenti hanno ironizzato sull'accaduto. Un utente ha ammesso di essere rimasto perplesso e schifato alla visione visto che stava mangiando. Un altro utente ha confidato di non sapere se ridere davanti alla scena imbarazzante o vomitare.

Tra i vari commenti, c'è chi ha segnalato che spesso il 36enne campano si annusa le mani.

Un altro telespettatore ha ironizzato sul televoto: "Io dovrei salvare uno che si annusa il fondoschiena?" Un altro utente invece, ha ironizzato il fatto che Gianmaria abbia raggiunto Sophie Codegoni per portarle una spremuta d'arancia: "Se dovessi stare male non ti disturbare, per carità..."

La situazione tra Sophie e Gianmaria

A proposito di Gianmaria e Sophie, nelle scorse ore sembra esserci stato un riavvicinamento tra i due "vipponi".

Scendendo nel dettaglio, martedì 16 novembre l'ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di isolarsi dal gruppo per l'ora di cena. Dopo avere mangiato, il 36enne campano ha raggiunto la coinquilina per portarle una spremuta d'arancia. Anziché mandare via Gianmaria, Codegoni ha accettato la bevanda e per tutta la serata ha parlato in sauna con il coinquilino.

Secondo Soleil Sorge, il riavvicinamento di Sophie a Gianmaria è solo stretegico. La diretta interessata, parlando con Alex Belli, ha ammesso di avere predetto tutto in confessionale: "Lui andrà dritto per la sua strada, lei rivaluterà la sua posizione". Il motivo? Per l'influencer italo-americana, Codegoni vuole solamente uscire vincente dal televoto contro Gianmaria e Miriana. A proposito di quest'ultima, Soleil sostiene che sia proprio la showgirl a essere eliminata a causa degli intrighi amorosi di Codegoni-Antinolfi.