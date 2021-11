Il rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassié all'interno del Grande Fratello Vip 6 sembra veramente arrivato alla fine. A chiudere il legame instaurato fra il nuotatore e l'etiope è stato proprio il gieffino che, chiamato in confessionale, ha espresso i suoi pensieri relativamente alla compagna d'avventura. Il triestino ha ammesso comunque di volere bene alla ragazza e di aver apprezzato il contenuto della lettera che Lulù ha gli ha scritto.

La lettera di Lucrezia

Manuel Bortuzzo ha deciso di interrompere la possibile relazione con Lucrezia Selassié.

Una scelta, quella del nuotatore, che ha finito con lo spiazzare e destabilizzare la gieffina. Lulù ha, successivamente, voluto scrivere una lettera all'indirizzo del triestino. Questo gesto compiuto dall'etiope non è stato particolarmente apprezzato da alcuni concorrenti del Reality Show, tra cui le sorelle della giovane che partecipano al programma targato Mediaset. Anche Miriana Trevisan ha commentato in confessionale quanto fatto da Lucrezia nei confronti di Bortuzzo. Manuel, però, sembrerebbe aver gradito la lettera che gli è stata scritta dalla compagna d'avventura nella casa più spiata d'Italia.

Le parole di Manuel Bortuzzo

Manuel Bortuzzo è stato chiamato nel confessionale del loft di Cinecittà per parlare del suo rapporto con Lulù Selassié.

Il nuotatore ha dichiarato di volere bene alla gieffina, aggiungendo di non odiarla e che non le sta antipatica. Il triestino ha tirato in causa la lettera che la giovane Lucrezia gli ha scritto, ammettendo che tramite le parole utilizzate: "Ha compreso bene le cose e quello che è successo". Bortuzzo ha aggiunto che l'etiope ha valorizzato, inoltre, i gesti che ha effettuato con e per lei.

Il gieffino ha sottolineato che aver ricevuto questa lettera gli ha fatto piacere e ha dichiarato che Lulù è in pace così come lo è lui e possono essere sereni.

Il pensiero di Aldo Montano sulla lettera di Lulù

A commentare la lettera scritta da Lucrezia Selassié all'indirizzo di Manuel Bortuzzo è stato anche Aldo Montano. L'ex atleta non è rimasto indifferente al gesto della gieffina affermando che gli è piaciuto tantissimo che la ragazza ha voluto scrivere alcune parole al compagno d'avventura.

Secondo Montano era la mossa giusta da compiere per Lulù nei confronti del nuotatore non tanto per recuperare il loro rapporto ma proprio per sistemare la situazione. Aldo, successivamente, ha aggiunto di volere molto bene a Lucrezia considerandola una ragazza adorabile, dolce e tenera. Proprio per queste ragioni, il toscano ha ammesso di averla supportata nell'intenzione di scrivere la lettera a Bortuzzo.