Il rinnovato Gf vip riserva un nuovo colpo di scena, con Lulù Hailé Selassié che ora minaccia di abbandonare il reality di Canale 5. È questo quanto emerge nel daytime del gioco dei vip, in occasione di una confidenza che la sedicente principessa etiope ha condiviso con il coinquilino nella Casa, Gianmaria Antinolfi. Il momento intimista è segnato dalle lacrime di Lulù la quale, dando libero sfogo al suo malessere con Gianmaria, non nasconde che la sua volontà di uscire dal reality sia dettata dal racconto sugli abusi subiti in tenera età e dal suo allontanamento da Manuel Bortuzzi, palesatisi nel gioco.

Antinolfi, di tutta risposta, rincuora la gieffina, invitandola a viversi il reality come una grande occasione. Che Lulù sia, quindi, in procinto di dire addio alla Casa?

Gf vip, la principessa Lucrezia si sfoga con Gianmaria Antinolfi

Lulù Hailè Selassiè si dichiara decisa a voler lasciare anzitempo il gioco del Gf vip 6 in corso. O almeno questo trapela dalle immagini del daytime del reality andate in onda nella serata del 19 ottobre 2021. Lulù si trova in camera da letto con Gianmaria Antinolfi, quando gli confida di voler uscire dalla Casa, dopo l'undicesima puntata del reality, in cui si è parlato degli abusi che lei ha subito da un molestatore nell'adolescenza.

"Vorrei andare in confessionale a chiedere di poter abbandonare e andare via - esordisce, parlando visibilmente provata, per poi proseguire-.

Ho troppi problemi, non so cosa fare".

Lulù Hailè Selassiè in pena per Manuel Bortuzzo al Gf vip 6

Nella confidenza intimista condivisa con Gianmaria Antinolfi, poi, Lulù Hailè Selassié non nasconde che alla base della volontà di uscire dal reality vi è anche il continuo tira e molla con il coinquilino vip Manuel Bortuzzo.

"Pure per le cose che ho dovuto affrontare e di cui ho parlato in puntata - aggiunge parlando all'imprenditore -.

E proprio per certi lati del mio carattere ho perso Manuel". Infine, Lulù conclude dando sfogo libero alle lacrime: "A me manca, non posso essere falsa o dire le bugie. Che ci posso fare, sono sincera".

Gf vip, Gianmaria Antinolfi consola Lulù Hailé Selassié

Di tutta risposta, il confidente Gianmaria Antinolfi non resta a guardare, ma invece consola Lulù Hailè Selassié con parole di conforto.

Le dice di dover essere forte, nella Casa così come in tutti gli altri aspetti della vita, e che capita a chiunque, nel proprio cammino, di dover chiudere certe situazioni o rapporti con qualcuno, che ci fanno stare male. Il che non significa diventare egoisti o menefreghisti rispetto al prossimo, ma semplicemente allontanare le fonti di malessere dalla propria vita. Infine, l'imprenditore invita la gieffina a viversi il Grande Fratello come una grande opportunità in vista del suo futuro. "Questo ti darà una forza enorme, tutti bene o male riusciamo ad uscirne fuori. Troverai la persona giusta per te, perché sei sensibile e dolce", dichiara poi Gianmaria, confortando l'etiope.

Lulù, però, non è certa di voler rimanere nel reality, soprattutto alla luce del rapporto turbolento che la vede protagonista con Manuel nella Casa, dove si sente, in un certo senso, "sedotta e abbandonata" dal gieffino disabile. "Io, se vedessi le cose che hanno fatto stare male una persona a cui voglio bene non riuscirei a essere glaciale - conclude infine la giovane -. Cioè non potrei mai essere così fredda".