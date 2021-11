C'era grande attesa generale per l'ingresso di Delia Duran nella casa del Gf vip, previsto dallo spoiler per la 16° puntata del GF vip 6 in corso. Alla fine, l'atteso momento tv si è rivelato un doppio scontro per la modella, con Soleil Sorge e Alex Belli. Tanto chedopo i confronti avuti con l'ospite venezuelana, i due gieffini hanno poi minacciato di lasciare la casa.

La modella venezuelana, una volta chiamata al primo confronto con Soleil Sorge, si dichiara delusa da quest'ultima per i continui avvicinamenti e lo scambio di parole intime di cui è protagonista con il marito, ormai all'ordine del giorno, nel gioco.

Dà quindi all'ex Uomini e donne della "gatta morta", accusandola di essere la responsabile della crisi del suo matrimonio con Alex. Al secondo confronto con Alex Belli, poi, l'ospite non le manda a dire neanche al marito. Dichiara a Belli che non è più disposta a tollerare la mancanza di rispetto palesata nei suoi riguardi alludendo in particolare ai baci registratisi tra Alex e Soleil, nella casa. Dopodiché dichiara in crisi il suo matrimonio con l'attore.

Un doppio confronto all'insegna dell'alta tensione, che poi segna un nuovo colpo di scena: Alex e Soleil minacciano entrambi di abbandonare il gioco dei vip, nel corso della puntata.

Gf vip, Delia Duran ospite in diretta

La nuova puntata del Gf vip 6, andata in onda il 5 novembre 2021 su Canale 5, vede Delia Duran protagonista di un ingresso nella casa dai toni piuttosto accesi.

Chiamata ad un primo confronto con Soleil Sorge, dal conduttore Alfonso Signorini, la modella venezuelana dichiara ormai chiusa la sua amicizia con la prima. Accusa cioè Soleil di aver sedotto il marito Alex, incurante dell'amicizia che c'era tra loro: "I tuoi comportamenti mi hanno ferito. Lui è un uomo sposato, dovresti vergognarti dell’atteggiamento che stai avendo con lui".

Poi infierisce sull'ex Uomini e donne: "Sei una gatta morta".

Di tutta risposta, Soleil difende la sua posizione, non condividendo il punto di vista dell'ospite. “Innanzitutto ti chiedo scusa se qualunque cosa tu abbia visto ti possa aver ferito", esordisce, quindi. L'ex Uomini e donne risponde alla definizione di gatta morta, con una stoccata alla Duran, in riferimento al legame con il marito: "Le cose si fanno in due e lui non ti ha mai mancato di rispetto”.

La modella ritrova il marito al Grande fratello vip: esplode la crisi coniugale

Una volta chiamata al secondo confronto con Alex Belli, Delia Duran non usa giri di parole dicendosi ferita nel profondo anche dal marito. Questo, rispetto alla condotta sbagliata che, a detta della modella, l'attore starebbe assumendo al Gf vip 6.

"Spero che tu chieda scusa a me e alla tua famiglia -dichiara al marito, riferendosi in particolare ai gesti complici che lui ha avuto con Soleil Sorge, anche sotto effetto dell'alcol, nella Casa-. Tuo padre ti dice di non bere, tu sei astemio Alex. Sei un’altra persona quando bevi. Stai giocando veramente male, fuori è visto molto male". L'attore, dal suo canto, non ha però nulla da recriminarsi.

“Tu cosa mi hai detto? Sii te stesso. Guardami negli occhi: è solo amicizia con Soleil. Fidati. Io non posso essere diverso da questo”, replica, quindi, l'attore alla moglie. Alla fine Delia dichiara ad Alex che il loro matrimonio è in crisi, spiazzando così l'attore.

Alex e Soleil in procinto di dire addio al reality

Negli istanti successivi al confronto con Delia Duran, non a caso, Alex Belli dice di voler uscire dal gioco una volta giunto sull'uscio della porta rossa della casa. Ma a bloccare il tentato abbandono dell'attore, è Soleil: "Se esci tu, esco anch'io", gli dice, pensando all'ipotesi di un addio al reality condiviso con l'attore. Poi, però, la gieffina convince il fotografo a riflettere insieme con calma, prima di prendere l'eventuale decisione di uscire dal gioco: “Non devi uscire, devi continuare, fallo per me e la tua famiglia”.

Il gioco nella casa di Alex e Soleil può quindi dirsi a rischio, per entrambi i gieffini. Sul loro conto, intanto, l'opinione dell'occhio pubblico si divide. O almeno questo emerge dai commenti social di queste ore. Se da una parte c'è chi, tra gli utenti del web, supporta il rapporto di complicità intercorrente tra Alex e Soleil, ritenendolo spontaneo e incondizionato, dall'altra c'è chi invece scredita i due gieffini accusandoli di un flirt extra-coniugale ai danni di Delia Duran.