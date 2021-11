Mercoledì 17 novembre, Soleil Sorge e Manuel Bortuzzo sono stati protagonisti della Social Room del GFVip. Tra le varie domande ricevute dai fan, il nuotatore si è ritrovato a rispondere ad un quesito riguardante il rapporto con Lucrezia Selassiè. A chi gli ha chiesto cosa pensasse della principessa, il 22enne ha speso delle parole d'affetto, indipendentemente da quello che è accaduto nei giorni scorsi.

'La ringrazio'

Durante i primi giorni di convivenza forzata, Manuel aveva accettato di conoscere meglio Lucrezia. Successivamente, però, il gieffino ha fatto dei passi indietro perché non riteneva di suo gradimento alcuni comportamenti oppressivi della coinquilina.

Dopo la brutta lite avvenuta la scorsa settimana, un fan nella Social Room ha chiesto al 22enne cosa fosse per lui la principessa d'Etiopia.

Anziché restare sul vago, Manuel ha detto la sua a cuore aperto. Il diretto interessato ha risposto: "Che cos'è per me Lucrezia? Una persona speciale". Il nuotatore ha spiegato che la 23enne è riuscita a farle capire delle cose di sé stesso che non pensava. Per questo motivo Manuel ha elogiato la sorella di Clarissa e Jessica: "La ringrazio per questo". Poi, con ironia il diretto interessato ha fatto sapere che di Lucrezia pensa anche sia una fatina, altrimenti si offende.

I consigli di Jessica e Clarissa potrebbero funzionare

Lucrezia non è al corrente di quanto dichiarato da Manuel Bortuzzo nella Social Room.

Tuttavia, i consigli delle sorelle Clarissa e Jessica potrebbero funzionare. Scendendo nel dettaglio, la discussione tra Manuel e Lucrezia è nata dall'atteggiamento opprimente della ragazza. Dunque, il gieffino, dopo avere chiesto più volte di essere lasciato solo, ha sbottato.

In questi giorni, Jessica sta cercando di far capire alla sorella minore di rispettare le scelte di Bortuzzo.

Secondo il pensiero della 26enne, se Manuel vede che Lulù non lo assilla, presto potrebbe essere proprio lui a tornare da lei, come accaduto nelle precedenti discussioni. Nei giorni scorsi, anche Aldo e Alex hanno cercato di portare la 23enne ad avere un comportamento più corretto verso Manuel.

Manuel cammina grazie ai tutori, Lulù emozionata

Nella giornata di martedì 16 novembre, Manuel Bortuzzo ha deciso di rimettere i tutori. Dunque, il ragazzo per la seconda volta si è fatto vedere dai suoi coinquilini in piedi sulle sue gambe. Mentre tutti i "vipponi" erano emozionati per l'accaduto, Lulù ha commentato l'episodio con la sorella maggiore. La diretta interessata non ha nascosto che sarebbe voluta correre ad abbracciare il nuotatore. Di fronte al consiglio di Jessica, però, ha scelto di seguire la cosa in disparte. Commossa Lulù ha affermato: "È bellissimo vederlo così".