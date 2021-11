Sono passate quasi due settimane da quando Manuel ha chiuso definitivamente la frequentazione con Lulù, ma la ragazza sembra non volersene fare una ragione. I fan del GF Vip, infatti, fanno notare come Hailé Selassié approfitti di ogni occasione buona per avvicinarsi a Bortuzzo, che però è freddo e cerca di farle capire che non ci sarà nessun ritorno di fiamma tra loro. Il 22enne, inoltre, ha informato le sorelle etiopi che a breve saranno separate: stupore di Jessica per quest'anticipazione dell'ex "cognato".

Continua il 'pressing' di Lulù nella casa del GF Vip

Anche se sta cercando di rispettare gli spazi che Manuel continua a chiederle dall'inizio del GF Vip, Lucrezia sembra non riuscire a stargli lontana per più di qualche ora. Come raccontano alcuni tweet che sono stati scritti la sera del 21 novembre, la principessina si è resa protagonista di un altro momento che ha fatto storcere il naso a molti spettatori, compresi tanti suoi sostenitori.

Approfittando del fatto che Aldo non era al suo posto, Lulù si è sdraiata ai piedi del letto dove il ragazzo dorme solitamente.

La giovane è rimasta per un po' ad osservare Bortuzzo che le dava le spalle e che, dopo qualche minuto, si è messo il cuscino sulla faccia probabilmente per farle capire che stava cercando di prendere sonno e non voleva fare conversazione.

La principessina etiope ha fissato il nuotatore per un po' di tempo e poi è andata via. Quando Montano è rientrato in camera, il 22enne si è "rianimato" e ha cominciato a scherzare con l'amico.

I commenti del pubblico del GF Vip 6

Se fino ad un paio di settimane fa c'erano ancora dubbi sulle intenzioni di Manuel con Lulù (la allontanava ma lasciava una porta aperta ad un futuro insieme fuori dalla casa), ultimamente è tutto chiaro, perlomeno ai telespettatori e agli altri concorrenti del GF Vip.

Vedendo la principessina ricercare l'ennesimo contatto con Bortuzzo, molti fan del programma si sono esposti per criticarla, soprattutto perché sembra non voler vedere la realtà, cioè che il compagno d'avventura non la vuole più e sta provando a farglielo capire in ogni modo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

"Eccola che va nella stanza di Manuel. Lui appena la vede si mette il cuscino in faccia, a dimostrazione del fatto che è rimasto sulla sua linea. Non fatevi film", ha scritto un'utente di Twitter stanca del pressing che la romana continua a fare al 22enne.

Un fugace abbraccio che i due ex si sono scambiati poco prima di andare a dormire, sembra aver riacceso in maniera importante le speranze di Lucrezia, che ancora una volta dà peso ai gesti carini e ignora la freddezza con la quale il ragazzo la tratta da settimane.

Lo spoiler sul 'trio' del GF Vip

"Lui è saturo, questa è la realtà", "Manuel non ne può più, basta vedere come rideva con Alda poco dopo", "Lui è a letto e Lulù si sdraia in un angolo. Lui si mette il cuscino in faccia e si toglie il microfono, chiaro segnale che voleva dormire. Lei va via e lui si mette a parlare con Aldo", "È lei che gli sta addosso", "Siate realisti, oggi si sono parlati il minimo e lei gli girava intorno da tutta la sera. Quell'abbraccio gliel'ha chiesto lei, ora sta ai piedi del suo letto. Non ci sente proprio", questi sono solo alcuni dei commenti che sono stati scritti di recente contro l'atteggiamento pressante di Lucrezia nella casa del GF Vip.

Tornando a Bortuzzo, poche ore fa si è reso protagonista di un momento che sta facendo discutere.

Chiacchierando con Jessica, il nuotatore le ha anticipato che in questi giorni oppure la prossima settimana lei e le sorelle saranno divise e gareggeranno come tre concorrenti.

"Te l'hanno detto?", ha risposto la principessina che sospetta che qualcuno di esterno possa aver comunicato a Manuel questa importante novità.