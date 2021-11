Non c'è pace per Alex Belli, costantemente al centro di polemiche da quando si trova rinchiuso nella casa del Grande Fratello Vip 6. In queste ore si sta molto parlando dell'attore per la sua uscita infelice nei confronti di Manuel Bortuzzo, ma anche per alcune dichiarazioni della sua ex Mila Suarez, la quale ha messo in discussione il matrimonio di Belli con Delia Duran, al punto da svelare sui social che in realtà sarebbe solo una finta.

Alex sempre più vicino a Soleil al GF Vip: la moglie non gradisce

Nel dettaglio Alex Belli, nel corso di queste ultime settimane, ha fatto molto discutere per il suo comportamento un po' troppo "libertino" con Soleil Sorge.

Sebbene l'attore sia sposato con Delia Duran, non ha risparmiato momenti di coccole e tenerezze con l'ex protagonista di Uomini e donne, al punto da apparire preoccupato su quanto possa accadere quando calerà il sipario sul reality show di Canale 5.

Alex, infatti, ha ammesso di sperare vivamente di poter continuare a vedere e frequentare Soleil anche dopo il GF Vip e ovviamente le sue parole non sono passate inosservate.

La stessa Delia, qualche giorno fa, si è lasciata andare a un durissimo sfogo social, in cui ha ammesso di non riconoscere più suo marito e di essere delusa dal suo modo di fare all'interno della casa di Cinecittà.

L'ex di Alex Belli parla del matrimonio con Delia Duran

Insomma tra i due coniugi potrebbe esserci un vero momento di tensione e di crisi, dettato dalla presenza di Soleil che ha "conquistato" Belli all'interno della casa di Cinecittà.

In queste ore, però, a spiazzare sono state alcune dichiarazioni social rilasciate da una ex fidanzata di Alex. Trattasi di Mila Suarez, influencer e modella che in passato ha avuto modo di partecipare con Alex a diverse trasmissioni televisive, in cui hanno parlato della nascita e successivamente della fine del loro amore.

Ebbene, l'ex fidanzata di Alex è stata molto dura in merito al matrimonio tra lui e Delia Duran, rivelando che in realtà non sarebbero sposati.

'Una finta per gossip', sbotta l'ex di Alex Belli

"Loro non sono sposati. È solo finta per fare gossip", ha sbottato Mila sui social, lanciando così una pesantissima frecciatina rivolta al suo ex fidanzato.

"Io ho capito che tipo di persona era e me ne sono andata. Stavo rischiando la mia vita", ha aggiunto ancora Mila confessando di essere stata lei a mettere la parola fine a questa relazione con Belli.

Sempre in merito all'amore tra Alex e Delia, Mila Suarez sostiene che non esista un colpo di fulmine, motivo per il quale non crede nella veridicità di questo rapporto che, al Grande Fratello Vip, sembra stia facendo acqua da tutte le parti.