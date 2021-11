Manuel ha chiuso definitivamente con Lulù, ma dentro e fuori la casa del Grande Fratello Vip si continua a parlare di loro. Una foto che il papà di Bortuzzo ha condiviso su Instagram di recente, ad esempio, ha scatenato la reazione di molti fan, soprattutto di quelli che hanno interpretato il gesto come una frecciatina velenosa alla principessina. Tra le mura di Cinecittà, intanto, il nuotatore ha ribadito la sua volontà di non avere una storia con Lucrezia e l'ha detto sia a lei che all'amico Aldo.

Il gesto del papà del concorrente del Grande Fratello Vip

Non è la prima volta che il padre di Manuel viene accusato di non vedere di buon occhio Lulù: anche quando tra i due ragazzi era tutto "rose e fiori", il signor Franco si mostrava scettico soprattutto sul futuro della coppia (e, vedendo come è andata a finire, forse aveva ragione).

Il 17 novembre, poi, Bortuzzo ha deciso di condividere sul proprio account Instagram la foto di una pagina che l'aveva citato, uno scatto che vedeva protagonisti suo figlio e Soleil.

Il frame che è stato fatto, è preso da un video in cui i due concorrenti del Grande Fratello Vip scherzavano sull'eventualità di fare una cena romantica nella camera privata del 22enne.

"Lo sai che non ci sono ancora mai stata?", dice Sorge al nuotatore che di tutta risposta la invita immediatamente a visitarla.

L'influencer, poi, propone scherzosamente un incontro faccia a faccia e il giovane acconsente con piacere.

Le critiche del pubblico del Grande Fratello Vip

Oltre a riportare il dialogo che Manuel e Soleil hanno avuto in quella particolare circostanza, la pagina Instagram che il signor Bortuzzo ha ripostato ha aggiunto: "Immagini la faccia di Lulù se le mostrano questa clip".

Franco è sembrato divertito e d'accordo con questa piccola frecciatina a Lucrezia, tanto da pubblicarla sul suo profilo proprio nei giorni in cui in casa c'è un clima piuttosto teso tra la principessina e suo figlio.

Se da un lato c'è chi ha riso di questo gesto, dall'altro c'è chi ha condannato la presa di posizione del papà del concorrente, tanto da arrivare a criticarlo con parole piuttosto dure.

"La povertà d'animo in una semplice foto", "Franco non si smentisce mai, alimenta un odio che già c'è nei confronti di Lulù", "Che schifo", "La famiglia Selassié non è mai scesa a certi livelli", "Lei potrebbe essere vostra figlia, è vero che ha sbagliato con Manuel ma ha chiesto scusa, ora basta", "Lui è grande e può vedersela da solo", questi sono solo alcuni dei commenti negativi che sono stati scritti sui social nei confronti del padre del nuotatore.

Lo stop di Manuel alla principessina del Grande Fratello Vip

Mentre papà Franco usava i social per punzecchiare la sua "ex", Manuel si trovava per l'ennesima volta di fronte ad un chiarimento richiesto proprio da Lucrezia.

In alcuni video che stanno facendo il giro della rete il 18 novembre, si vede Bortuzzo raccontare ad Aldo dell'ultimo confronto che ha avuto con Lulù in magazzino, una lunga chiacchierata con la quale lei ha provato a riavvicinarsi.

"Mi ha chiesto un'altra possibilità, adesso basta", ha detto il giovane visibilmente stufo di dover respingere i tentativi di pace della principessina del Grande Fratello Vip.

Il 22enne ha ribadito che non intende vivere una storia d'amore con la coinquilina né tra le mura di Cinecittà né fuori, ma lei sembra non dargli retta, anzi lo ringrazia per il tempo che le dedica.

Montano ha concordato con l'amico quando ha detto che ci vogliono pochi giorni per capire se una storia può decollare o meno, e nel suo caso non è andata, non è colpa di nessuno ed è giusto mantenere un rapporto civile.