Soleil Sorge continua a punzecchiare Alex Belli nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo i confronti/scontri che ci sono stati con Delia Duran nel corso delle ultime puntate serali del reality show, l'ex volto di Uomini e donne ha cominciato ad avere dei dubbi in merito al rapporto tra Alex e sua moglie e non risparmia delle frecciatine nei confronti dell'attore. Una delle ultime l'ha lanciata questo pomeriggio, al punto che Belli l'ha mandata letteralmente a quel paese.

Soleil e le frecciatina rivolte ad Alex Belli nella casa del GF Vip 6

Nel dettaglio, Alex Belli e Soleil Sorge si sono avvicinati moltissimo nel corso di queste settimane trascorse all'interno della casa del GF Vip.

Un atteggiamento che non è piaciuto per niente alla moglie dell'attore che, durante le ospitate fatte in diretta tv da Alfonso Signorini, non ha perso occasione per sbottare contro la giovane influencer, tanto da arrivare a dire che dovrebbe vergognarsi per il suo modo di fare nei confronti del marito.

Sta di fatto che, alla luce di queste situazioni che si sono venute a creare, Soleil ha cominciato ad avere die dubbi nei confronti di Alex e Delia. In queste ultime giornate, infatti, ha lanciato delle frecciatine all'attore, alludendo al fatto che stia recitando.

Alex Belli sbotta e manda a quel paese Soleil Sorge

Una delle ultime stoccate è quella lanciata questo pomeriggio. Alex, Soleil e Sophie si trovavano in giardino e si parlava di automobili.

Ad un certo punto Alex Belli ha preso la parola per dire che, la pelle dei sedili delle automobili avrebbe un odore diverso a seconda della marca della vettura stessa.

"L'hai scoperto sul set questo?", ha esclamato in maniera ironica Soleil che ha così lanciato l'ennesima frecciatina al suo compagno di avventura in questa sesta edizione del Grande Fratello Vip.

"Ma vai a ca...L'ho scoperto a casa tua", ha risposto decisamente stizzito Alex, dimostrando di non aver gradito l'ironia da parte della Sorge, che da un po' di giorni cerca di metterlo in difficoltà tirando fuori l'argomento del set e quindi sottolineando il fatto che Belli sia in primis un attore.

Alex e Soleil: il loro rapporto di amicizia al GF Vip arriverà al capolinea?

Insomma il rapporto tra Alex e Soleil sembra essere sempre più "conflittuale" e chissà se, nel corso delle prossime settimane di permanenza all'interno della casa del GF Vip, non si arrivi ad un vero e proprio scontro verbale.

Complici le continue incursioni di Delia Duran contro la Sorge, il rapporto tra l'attore e l'ex volto di Uomini e donne finirà per arrivare al capolinea? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane di permanenza nella casa di Cinecittà.