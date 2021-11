Ieri sera, venerdì 19 novembre, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata serale del Grande Fratello Vip.

Fra i vari colpi di scena della serata vi è stata l'eliminazione di Miriana Trevisan, che però è poi tornata in gioco grazie al "biglietto di ritorno".

Le incomprensioni al GF Vip

Ultimamente nella casa si è discusso molto del rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge. In particolare, nella puntata di ieri del GF Vip, i due hanno avuto un nuovo confronto per cercare di chiarire quelle che sono state le incomprensioni nel loro rapporto. Quindi, Signorini si è fatto portavoce della curiosità dei telespettatori, chiedendo a Soleil quali fossero i suoi dubbi riguardo l'amicizia che si è instaurata con Alex.

A questa domanda, l'influencer ha confessato: "Non credo stia recitando, credo alla sua persona. Dall'altro lato ho anche io un vissuto e mi è capitato già in precedenza di essere usata e strumentalizzata da amici. Sono umana, è per questo che ho iniziato a dubitare di Alex".

D'altronde, però, i dubbi di Soleil che sono emersi di recente, hanno comunque fatto soffrire Alex, il quale ha dichiarato di essersi lasciato completamente andare in quest'avventura, cercando di viverla al meglio. L'attore, inoltre, ha sempre affermato di avere un bellissimo rapporto di amicizia con Soleil, consolidatosi nel corso delle varie puntate, seppur abbiano avuto diversi alti e bassi.

Il confronto fra Belli e Adriana al GF Vip

Le sorprese della ventesima puntata del GF Vip non sono terminate. Infatti, Alex Belli, credeva di poter avere un confronto con sua moglie. In realtà, si è trovato a dover fronteggiare le accuse mosse da Adriana Volpe nei suoi confronti, la quale ha attaccato l'attore per il fatto che non risulta ancora divorziato dalla sua ex moglie.

Nonostante ciò, Alex ha comunque eseguito il rito civile del matrimonio con Delia.

A tal proposito, Volpe è stata molto dura nel dire: "Delia non è tua moglie, né per la Chiesa né per lo Stato, nel tuo cuore la puoi considerare tua moglie. Quando ti relazioni con Soleil sei vero, con Delia no".

Adriana Volpe lo ha anche accusato di aver architettato tutto sin dall'inizio, costruendo un finto rapporto di amicizia molto profonda con Soleil.

A tal proposito, Alex Belli non ha permesso alla showgirl di proseguire oltre, affermando che il suo amore per Delia è reale e nessuna amicizia potrà ostacolarlo.

Nomination ed eliminazioni al GF Vip

I nominati della ventesima puntata del GF Vip erano Sophie, Gianmaria e Miriana. La prima a salvarsi è stata Sophie, mentre Miriana è stata inizialmente l'eliminata della serata. Fortunatamente per lei, Miriana Trevisan ha però pescato il "biglietto di ritorno" contenuto nel bussolotto numero 11. Come da regolamento, è quindi rientrata nella casa e potrà saltare un turno delle nomination.

Per questa settimana, Giucas, Katia, Manuel e Aldo non potranno essere nominati. Mentre i nuovi concorrenti a rischio eliminazione saranno: Gianmaria, Soleil e Carmen.

Possibili ingressi nella casa del GF Vip

Intanto sul web si vocifera che lunedì 22 novembre potrebbero esserci nuovi ingressi a destabilizzare gli equilibri all'interno della casa.

Secondo alcune indiscrezioni a entrare nel reality come concorrente potrebbe essere Valentina Nulli Augusti, conosciuta per aver partecipato a Temptation Island. Peraltro a fine settembre Valentina aveva avuto modo di entrare, seppur per pochi minuti, nella casa del GF Vip per un confronto con il suo ex fidanzato, Tommaso Eletti, quando egli era ancora in gara.