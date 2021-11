Durante la 20ª puntata del GF Vip, in onda su Canale 5 venerdì 19 novembre, Gianmaria Antinolfi è stato oggetto di una stoccata giunta direttamente da Alfonso Signorini.

Dopo la diffusione di un video diventato virale sul web che mostrava il gieffino intento a infilarsi una mano nei pantaloni per poi passarsela sul volto, il conduttore del programma ha fatto dell'ironia.

La clip di Gianmaria è diventata virale

In settimana, Gianmaria si è reso protagonista di un gesto curioso. I telespettatori della diretta del GF Vip hanno immortalato l'imprenditore mentre si portava una mano nella parte posteriore dei pantaloni.

Successivamente il 36enne, incurante della presenza delle telecamere, se l'è passata sul viso per annusarla.

La scena è diventata virale e ha spopolato sui social network. L'accaduto ha diviso l'opinione pubblica: da un lato c'è chi si è divertito nel vedere il filmato; dall'altro alcuni spettatori sono rimasti spiazzati e indignati dal gesto poco igienico di Antinolfi.

La stoccata di Signorini

Nel corso della 20ª puntata del GF Vip Signorini ha ironizzato sull'accaduto. Dopo aver chiamato Gianmaria al centro del salotto della casa, il conduttore ha affermato: "Si gratta un po' troppo spesso e non dirò dove...". In un secondo momento, il presentatore ha lanciato un'altra stoccata nei confronti del concorrente campano.

Mentre questi era in confessionale, Signorini gli ha chiesto: "Ti sei lavato le mani?".

Gianmaria quasi certamente non ha capito a cosa si stesse riferendo il conduttore. Gli altri inquilini della casa di Cinecittà, invece, sono rimasti spiazzati dalle affermazioni di Signorini. Sophie Codegoni, ad esempio, è apparsa alquanto stupita.

Gianmaria incontra la sorella Alberta

Gianmaria Antinolfi era in nomination e, nell'attesa di conoscere il suo destino, è stato chiamato in confessionale da Signorini. Questi gli ha chiesto di parlare della sua famiglia e di soffermarsi in particolare sul rapporto complicato che ha con il padre: "Da piccolo è sempre stato il mio migliore amico", ha svelato l'imprenditore.

Successivamente, il vippone è stato invitato ad uscire dalla casa dove ha potuto incontrare la sorella Alberta.

La ragazza ha spiegato di essere intervenuta al Reality Show per dare supporto a Gianmaria: "Non hai una maschera". Alberta ha sottolineato che il fratello non è come è stato descritto finora da alcuni suoi compagni d'avventura: "Sei te stesso, nel bene e nel male".

La sorella di Antinolfi lo ha invitato a tirare fuori la grinta e ad essere fiero di se stesso perché sta facendo un percorso impeccabile al GF Vip. Ricordiamo che nelle scorse settimane Gianmaria aveva ricevuto la visita del fratello Francesco.