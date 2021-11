Ida Platano è indubbiamente una delle protagoniste di Uomini e donne, insieme ad Armando Incarnato. Dopo la decisione di Diego di non uscire più dal programma con Ida, Armando è stato vicino alla dama bresciana, come lui stesso ha ammesso in una recente intervista rilasciata a U&D Magazine. Anche in una delle ultime registrazioni, si è notato un loro riavvicinamento.

Ida rompe con Diego e balla con Armando

I fan di Uomini e donne sono rimasto stupiti dalla decisione di Diego di non uscire dal programma con Ida. Un dietrofront quello del cavaliere romano che, non solo ha stupito i telespettatori, ma ha lasciato basita soprattutto Ida, la quale non ha nessuna intenzione di perdonare Diego.

Quest'ultimo, nelle registrazioni già effettuate, ha cercato di farsi perdonare dalla dama, dichiarandosi innamorato di lei, ma Ida sembra non volerne sapere più nulla di lui. Pare che la dama voglia voltare pagina e le anticipazioni su ciò che andrà in onda tra qualche giorno su Canale 5, svelano che proprio Platano ballerà con Armando Incarnato. I due sembrano aver ritrovato una certa sintonia e ciò non é sfuggito al pubblico presente alle registrazioni.

Armando Incarnato difende Ida: 'L'ho chiamata perché volevo starle vicino'

Potrebbe quindi esserci un ritorno di fiamma tra, Ida e Armando? Qualcuno si ricorderà che anni fa ebbero una breve frequentazione, prima che la dama decidesse di dare una nuova possibilità a Riccardo.

Da allora è passato parecchio tempo ma, evidentemente tra loro vi è ancora complicità. A parlare di ciò che è accaduto tra Diego e Ida, è stato proprio Armando in una recente intervista rilasciata a Uomini e donne Magazine. Qui il cavaliere partenopeo ha dichiarato: "Ho chiamato Ida Platano perché volevo starle vicino", aggiungendo: "Non deve più perdere la fiducia in se stessa"

Armando commenta la rottura tra Ida e Diego: 'Mi dispiace molto per Ida'

Dopo aver visto Diego cambiare idea e risedersi nel parterre rifiutandosi di uscire da Uomini e donne con Ida, Armando ha commentato la vicenda dichiarando di non essersi mai fidato del cavaliere.

Sulle pagine del Magazine del programma inoltre, Incarnato ha ammesso di essere dispiaciuto per quanto accaduto a Ida, aggiungendo che la dama non meritava questo, soprattutto dopo quanto accaduto con Riccardo e Marcello. Detto questo, il cavaliere partenopeo ha proseguito dicendo che la dama deve comunque essere fiera di se stessa, spronandola ad andare avanti senza arrendersi. Nonostante le ultime disavventure sentimentali, riuscirà a trovare l'amore. Che sia forse Armando la persona giusta per lei? Lo si scoprirà con le prossime registrazioni di Uomini e donne.