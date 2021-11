Serena Enardu torna a parlare del Grande Fratello Vip 6 e lancia una nuova frecciatina contro Miriana Trevisan. Le due donne condividono entrambe una storia d'amore con il cantante Pago (finita male in entrambi i casi). In queste ore, la Enardu sui social ha sbottato contro la sua rivale, sentenziando che sarebbe nella casa più spiata d'Italia per "merito suo", dato che ci sarebbe fatta gli "affari suoi".

Serena Enardu stronca Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, tutto parte dal momento in cui Miriana Trevisan parlando con Alex Belli che chiede a gran voce di poter avere nella casa del GF Vip sua moglie Delia Duran, per avere un confronto diretto, di stare attento a questa richiesta, dato che potrebbe ritrovarsi a fare la "fine di Pago" nel momento in cui durante il suo percorso nel reality, fecero entrare l'allora fidanzata Serena.

Parole che alla Enardu non sono piaciute, motivo per il quale oggi pomeriggio sui social, ha prontamente sbottato e risposto per le rime alla Trevisan, la quale però essendo reclusa nella casa del GF Vip, in questo momento non può rispondere.

"Miriana, ma perché sei entrata nella casa del Grande Fratello Vip? Ma perché ti sei fatta i ca... miei. Quindi diciamo che grazie a Serena, a Delia, grazie a qualcun altro, si parla anche di te", ha sentenziato Serena Enardu sui social.

Il pesante attacco di Serena contro Miriana: presto un confronto tra le due ex di Pago?

Insomma l'ex fidanzata di Pago non ha perso occasione per lanciare una nuova frecciatina rivolta nei confronti della Trevisan.

Cosa succederà a questo punto?

Non si esclude che, in una delle prossime puntate serali del GF Vip, possa essere architettato anche un confronto tra Miriana e Serena, tra le quali sembra di capire che non corra affatto buon sangue, dopo che entrambe sono state legate per svariato tempo con Pago.

La Trevisan incontrerà la sua "nemica" tra le mura domestiche di Cinecittà?

Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.

Polemica su Alfonso Signorini per la frase sull'aborto al GF Vip

Intanto, in queste ore, l'attenzione sul GF Vip è incentrata anche sulla frase pronunciata da Alfonso Signorini in diretta tv, con la quale si è schierato contro ogni tipo e forma di aborto.

Affermazioni che hanno scatenato accese polemiche sul web e sui social, al punto che la casa di produzione del reality show Mediaset, si è dissociata con un comunicato stampa ufficiale.

Il conduttore, però, nonostante la presa di posizione della produzione del GF Vip, non ha fatto un passo indietro e sui social ha ribadito il suo pensiero, affermando che lotterà sempre per poter difendere la libertà di pensiero di tutti.