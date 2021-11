Animi decisamente tesi nel corso della puntata di Uomini e donne trasmessa il 16 novembre sui teleschermi di Canale 5. Protagonista assoluta è stata Gemma Galgani che ha dato vita ad un violento scontro con Isabella Ricci e Marcello Messina, che non è passato inosservato ai fan del dating show.

Uomini e Donne, puntata 16 novembre: Gemma attacca Isabella Ricci

Non c'è pace per Gemma Galgani che nella puntata del 16 novembre di Uomini e Donne è apparsa particolarmente carica. La dama di Torino, infatti, ha attaccato Isabella Ricci, da molti dipinta come la sua erede del trono over dopo essersi accomodata al centro dello studio di Cinecittà.

Galgani è sembrata molto infastidita da una lunga intervista rilasciata da Ricci dove esprimeva la volontà di conoscere Giorgio Manetti. La donna, infatti, è contraria alla decisione della rivale di conoscere la sua ex fiamma, ormai da tempo fuori dal dating show di Maria De Filippi. Inoltre, Gemma ha accusato l'imprenditrice romana di voler dei consigli su Gianni da Giorgio Manetti e di parlare troppo di lei e dei suoi colleghi d'avventura, citando queste testuali parole: "Tu pensi di essere sopra gli altri, invece sei uguale a tutte noi. Sei una porella alla ricerca continua della pubblicità".

Marcello Messina contro Galgani: "Vai a lavorare di giorno"

La risposta di Isabella non si è fatta attendere, tanto da ammettere di aver seguito il percorso di Giorgio Manetti a U&D e dicendo che le farebbe piacere incontrarlo per amicizia.

Parole che non sono piaciute a Gianni Sperti, che ha tuonato: "Ho il dubbio che tu non sei qui per trovare l'amore. Sei qui forse per visibilità o perché serve per qualcosa fuori, per lavoro...".

Alla discussione tra Gemma e Isabella Ricci è intervenuto Marcello Messina, che ha preso le difese di quest'ultima. Il cavaliere di Torino ha provato ad accennare il suo pensiero quando Galgani l'ha invitato a stare zitto con queste parole: "Sei falso dalla testa ai piedi…Lo so perchè ce l’hai con me…Stai zitto!".

Di qui, l'esplosione di rabbia da parte dell'ex di Ida Platano che stanco di essere trattato in questo modo ha sentenziato: "Ma tu vai a lavorare di giorno invece di guardare il mio profilo. Lavorate".

La replica della dama di Torino: "Ti arriva una scarpa in testa"

L'affermazione di Marcello ha ferito Gemma, che è dovuta stare ferma due anni per la chiusura dei teatri per il propagarsi del Coronavirus.

La dama di Torino, infatti, è esplosa: "Ti arriva una scarpa in testa. Non lo dirlo mai più". Tuttavia, Messina ha dimostrato di non avere nessuna intenzione di abbassare la testa, non sopportando la gente che lo considera falso. Alla fine, Galgani ha concluso: "Vergognati, pulisciti la bocca. Vergognati".