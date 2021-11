Risveglio turbolento per Alex Belli all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6. L'attore durante la puntata del 5 novembre è stato al centro dell'attenzione per la lite che c'è stata in settimana con Aldo Montano. I due hanno provato a chiarirsi ma, il campione olimpico, non ne ha voluto sapere di rimettere insieme i cocci della loro amicizia ed ha ammesso che da questo momento lo considera inesistente in casa. Però, al risveglio, Alex è tornato a puntare il dito contro Aldo Montano lasciando intendere di volere al più presto un nuovo confronto.

Confronto tra Alex e Aldo al Grande Fratello Vip dopo la rissa sfiorata

Nel dettaglio, durante la puntata del Grande Fratello Vip 6 del 5 novembre, Alfonso Signorini è tornato a parlare della rissa sfiorata tra Alex e Aldo nel corso della settimana, durante la quale tra i due sono volate parole grosse e molto pesanti.

In diretta tv, Alex ha chiesto una stretta di mano con Aldo che non si è tirato indietro anche se ha precisato che, da questo momento in poi, non intende avere più nulla a che fare con l'attore e che lo considera inesistente all'interno della casa di Cinecittà.

Insomma il campione olimpico ha scelto di mettere la parola fine a quello che sembrava essere un bel rapporto di amicizia che stava nascendo sotto i riflettori del Grande Fratello Vip.

Alex Belli di nuovo sul piede di guerra contro Aldo Montano

Tuttavia, questa mattina, Alex si è risvegliato di nuovo sul piede di guerra e parlando con Katia Ricciarelli, ha ammesso che non intende fargliela passare buona. Il motivo? L'attore non ha gradito una battuta fatta da Aldo legata al suo rapporto con la moglie Delia Duran.

"Basta con la gente che si nasconde dietro falsi sorrisi, come il nostro amico Aldino", ha ammesso Alex sbottando in casa dopo la puntata serale del Grande Fratello Vip mentre Katia lo rimproverava dicendogli che non è elegante parlare delle persone assenti.

"Ma adesso vedi come lo aspetto al varco. Ieri sera si è permesso di fare una battuta su me e mia moglie.

Vedi come lo squadro stamattina", ha sbottato ancora Alex confermando di fatto di non aver alcuna intenzione di finirla qui.

La moglie di Alex Belli furiosa al GF Vip

Alex, quindi, ha così annunciato di volere un nuovo confronto col campione olimpico, non avendo gradito alcune affermazioni che ieri sera ha fatto in merito alla sua relazione con Delia Duran, che è entrata nella casa del GF Vip per un confronto.

E, il risultato finale di questo incontro, non è stato affatto positivo per Alex, dato che sua moglie ha ammesso di essere delusa e amareggiata dal suo modo di fare all'interno della casa e dagli atteggiamenti avuti con Soleil Sorge in queste settimane.