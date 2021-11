La vicinanza tra Soleil Sorge e Alex Belli nella casa del GFVip sta facendo molto discutere. Tra le persone che hanno espresso un commento sui due "vipponi", c'è stata anche l'ex gieffina Ainett Stephens. A detta della modella venezuelana, l'ex coinquilino sta sdrammatizzando una situazione che sta prendendo una brutta piega.

L'episodio incrminato

In occasione del gioco Kiss Freeze, Alex Belli e Soleil Sorge si erano scambiati un bacio sulla bocca. Durante la festa di Halloween, l'attore - complice anche un bicchiere di vino di troppo - si è lasciato andare con la 27enne italo-americana: i due coinquilini si sono dati un nuovo bacio sulla bocca.

Mentre per il primo bacio, la moglie di Alex ha giustificato il tutto, per il secondo la donna ha dato adito ad una scenata di gelosia. A tale proposito, Delia Duran ha deciso di scrivere una lettera al marito per invitarlo a tornare sulla strada giusta.

Il commento di un'ex gieffina

Ovviamente, il bacio tra Soleil e Alex sta spaccando l'opinione pubblica. Ainett Stephens che ha avuto modo di vivere sotto lo stesso tetto con i due "vipponi", ha deciso di fornire la sua versione dei fatti. In merito al bacio di Halloween, la diretta interessato ha tagliato corto: "Squallido". Secondo la modella, l'attore sta cercando di sdrammatizzare baci e strusciamento sotto le lenzuola. Per l'ex gieffina, Belli dovrebbe portare più rispetto alla moglie Delia e mettersi nei suoi panni.

Stando al pensiero di Stephens infatti, se al posto di Alex ci fosse stata sua moglie sarebbe stata giudicata come una "poco di buono". Ainett ha fatto presente che durante la lite con Raffaella Fico, l'attore ha spiegato che tra lui e la moglie c'è un rapporto aperto. Per la modella venezuelana, però, le cose non starebbe così in quanto Delia Duran ha smentito il marito tramite la lettera scritta e letta nella 15^ puntata del Grande Fratello Vip.

Infine, la diretta interessata ha concluso il suo pensiero con un punto di domanda su Alex Belli: "Ma lui ama veramente la moglie?"

Alex irremovibile su Soleil

Nel frattempo, Alex Belli dopo avere ricevuto la lettera da sua moglie ha preso una posizione. Scendendo nel dettaglio, il 38enne ha affermato di non avere fatto nulla di male con Soleil Sorge: "Il nostro rapporto non cambierà".

Il diretto interessato sente di non mancare di rispetto alla consorte, anche perché non riesce a fare a meno di avere un atteggiamento simile verso una persona con cui vive, mangia e dorme 24 ore su 24.

Stando all'analisi di Jo Squillo, ciò che dice Alex è giusto ma ancora non tutti riescono ad avere una mente così libera. La stessa gieffina ha spiegato che lei combatte da una vita contro ogni stereotipo.