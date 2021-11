L'amicizia nata al GFVip tra Soleil Sorge e Alex Belli sembra avere avuto una battuta d'arresto. Dopo il riavvicinamento tra l'influencer italo-americana e Gianmaria Antinolfi, l'attore è apparso piuttosto infastidito. Parlando con Davide Silvestri, Lulù Selassié e Sophie Codegoni, il 38enne ha ammesso di essere rimasto deluso per l'atteggiamento della coinquilina.

Lo sfogo dell'attore

Giovedì 11 novembre Alex Belli ha confidato a Sophie, Davide e Lulù di essersi svegliato di cattivo umore. Il motivo? Il diretto interessato è apparso piuttosto scettico sul riavvicinamento tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi.

L'attore ha fatto notare che l'influencer italo-americana e l'imprenditore il giorno precedente hanno trascorso ben sei ore a parlare. A detta di Alex è un atteggiamento fuori luogo: "Li ho visti ridere, scherzare, abbracciarsi".

Belli non comprende come sia possibile che i due "vipponi" prima se ne siano dette di tutti i colori e poi siano tornati in ottimi rapporti. Sulla base di quanto dichiarato, il 38enne parmense ha ribadito che poi vorrà una spiegazione da Soleil: "Io di coerenza ne vedo poca".

'Non puoi starci così a parlare'

Come un fiume in piena, Alex Belli ha spiegato che un conto è avere delle incomprensioni e poi chiarire. Un conto è quello che è accaduto tra Soleil e Gianmaria nelle scorse settimane: "Non trovo coerenza in questo".

Come un fiume in piena, il diretto interessato si è domandato perché la 27enne italo-americana abbia deciso di comportarsi in quel modo tornando sui suoi passi.

Inoltre, Alex ha precisato di avere cercato un contatto con la coinquilina, ma quest'ultima si è rifiutata. Al contrario, Sorge ha anche posizionato un divisorio nel letto per evitare contatti con Belli.

La versione di Soleil

A quanto pare, Alex Belli non è stato l'unico a criticare l'atteggiamento della coinquilina. Dal canto suo, anche Soleil Sorge ha puntato il dito contro l'attore. Parlando con Gianmaria, la diretta interessata ha ammonito il comportamento del 38enne: "Ha iniziato a criticarmi su un sacco di cose". Secondo l'influencer, Alex ha reagito in quel modo dopo avere ricevuto l'ultimatum della moglie.

Sorge ha precisato che Alex ha elencato tutti i suoi difetti con tono scherzoso, ma non ne ha dimenticato uno.

A detta della 27enne, il modo di fare del coinquilino non ha senso se non ha nulla da temere: "Sappiamo che siamo amici, non ha senso andare sul fisico". Infine, la diretta interessata ha anche fatto sapere di non avere replicato agli attacchi di Delia Duran - moglie di Alex Belli - in segno di rispetto all'attore e alla loro amicizia. La stessa Soleil ha spiegato che in quell'occasione ha voluto dare un senso di superiorità.