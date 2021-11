Jo Squillo, dopo essere stata eliminata dal GFVip, è stata ospite di Casa Chi nella rubrica dedicata al Reality Show. Tra i vari argomenti affrontati dall'ex gieffina, si è arrivati anche al capitolo Sorge-Belli. Secondo Jo, la 27enne italo-americana quando scoprirà che Alex si sta prendendo gioco di lei, si scaglierà contro all'uomo.

La stoccata a Belli

Jo Squillo sembra avere ancora il dente avvelenato nei confronti di Alex Belli. Nella 17^ puntata, è venuta a conoscenza della nomination ricevuta dall'attore. Intervenuta a Casa Chi, l'ex gieffina ha sparato a zero sul 38enne di Parma: "Lui è un ammaliatore e attore".

A detta di Jo, Alex prima si avvicina ad una persona e poi la pugnala alle spalle proprio come ha fatto con lei.

Stando al pensiero di Squillo, anche la moglie di Alex Belli non ha più fiducia in lui. Inoltre, la diretta interessata ha sollevato dubbi sulle nozze dell'attore con Delia Duran: "Quando reciti non ti ricordi neanche tu qual è la verità".

L'amicizia speciale di Soleil e Alex

Durante la chiacchierata, Jo Squillo ha commentato anche l'amicizia speciale nata al GFVip tra Soleil Sorge e Alex Belli. La diretta interessata si è detta sicura che presto i due avranno una forte discussione: "Scoppieranno quando Soleil scoprirà che lui è uno stratega". Secondo l'ex gieffina, la vicenda no finirà così perché Sorge è stata pesantemente insultata dalla moglie del 38enne.

Per Jo, Belli è una persona senza cuore. All'interno del reality show di Canale 5, l'ex attore di Cento Vetrine starebbe solo cercando di eliminare i suoi avversari come birilli in una partita do bowling. Squillo ha precisato che non sarà facile per Alex fare fuori la coinquilina: "Lei si ribalterà". Stando al giudizio della 59enne, l'influencer italo-americana è una grande stratega - nel senso positivo - poiché ha già preso parte a diversi reality show.

In merito ad alcuni atteggiamenti dell'ex coinquilina, Squillo ha spiegato che Soleil ha due aspetti contrastanti: da un lato è fragile mentre dall'altro sa essere molto spirituale. A detta dell'ex gieffina, a volte Soleil non riesce a far combaciare le sfaccettature del suo carattere.

Miriana-Nicola: Jo si schiera con Trevisan

Prima di concludere, la diretta interessata ha detto la sua anche sulla mancata scintilla tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan. Jo Squillo ha spezzato una lancia a favore della showgirl: "Lui qualsiasi cosa dice fa un danno e non se ne accorge". L'unica cosa che forse, avrebbe dovuto evitare Miriana è quella di avere portato a lungo la conoscenza con il coinquilino. Secondo l'ex gieffina, Trevisan - nonostante l'attrazione - avrebbe dovuto interrompere prima la loro "amicizia speciale".