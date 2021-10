Nella serata di martedì 19 ottobre, Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi hanno avuto l'ennesimo confronto-scontro. La concorrente del GFVip ha ribadito di non vedere il coinquilino campano come il suo uomo ideale. Inoltre, la 19enne ha confidato di sentirsi "usata" dal 36enne campano. In seguito alle accuse della "vippona", anche Antinolfi ha tirato fuori le unghie per difendersi.

I motivi della lite

L'ennesima lite tra Sophie e Gianmaria è nata da un gioco architettato dal 36enne campano. Scendendo nel dettaglio, Soleil, Alex, Manuel e Sophie si trovavano in giardino per un momento di relax quando Antinolfi li ha raggiunti con Davide che imitava l'iguana.

A quel punto, Gianmaria con tono scherzoso ha chiosato: "L'avevo comprata per Soleil ma preferisco darla a te". La frase dell'imprenditore non è affatto piaciuta a Codegoni che ha perso le staffe. L'ex tronista di Uomini e donne ha rimproverato il 36enne di non avere carattere. Secondo Sophie, Gianmaria non riuscirebbe a distaccarsi del tutto dalla sua ex fidanzata Soleil.

Il confronto-scontro

Poco dopo, i due "vipponi" hanno affrontato l'argomento in una zona più appartata del giardino del GFVip. Sophie ha sostenuto di non avere alcuna intenzione di approfondire la conoscenza con Gianmaria. Nonostante lo ritenga un bel ragazzo fisicamente, non è interessata a lui dal punto di vista caratteriale: "Non mi rovinare l'umore".

A quel punto, il 36enne ha continuato a stuzzicare la "vippona", ma nel vedere l'atteggiamento restio della ragazza anche Antinolfi ha perso le staffe: "Mi è passata la voglia di conquistarti". Secondo Codegoni, Gianmaria è "succube" di Soleil, tanto che quando si parla di lei perde la ragione. Inoltre, la ragazza ha rimproverato il coinquilino di essersi seduto vicino all'influencer italo-americana nella puntata di lunedì 18 ottobre: "Sono piccole cose che fanno capire tante cose".

Non contenta, Codegoni ha rincarato la dose su Gianmaria: "Per me sei falso, stai orchestrando tutto e a me non interessa entrare nei tuoi giochi". L'ex tronista è convinta che il 36enne campano la stia usando per creare delle dinamiche all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

La replica dell'ex di Belen

Dopo avere ascoltato lo sfogo di Sophie Codegoni, Gianmaria Antinolfi ha cercato di difendersi dalle accuse della coinquilina.

L'ex compagno di Belen Rodriguez ha invitato la 19enne a consocerlo meglio e non sparare sentente non veritiere sul suo conto. Inoltre, il gieffino si è sentito offeso per essere stato accusato ingiustamente. Lo stesso Gianmaria ha sostenuto di essere deluso per l'atteggiamento di Sophie. Il 36enne ha fatto sapere di essersi seduto vicino a Soleil solamente perché era scosso dall'intervista della sua ex fidanzata Greta Mastroianni.

Nel vedere Sophie ancora titubante, anche Gianmaria ha preso le distanze dalla coinquilina: "Non hai capito niente di me, questa è l'ultima volta che parliamo".